马克龙与示威者达共识 特朗普：证明《巴黎协定》错误

法国政府计划提高燃油税而引爆的"黄背心"示威，令多地连日陷入骚乱，造成死伤及严重破坏，最终迫使总统马克龙屈服，暂缓提升燃油税旳计划。美国总统特朗普周二（4日）乘机指，很庆幸马克龙与示威者能达成共识，并称旨在减排的《巴黎协定》是完全错误，可谓平反了他反对《巴黎协定》。
特朗普在Twitter发文说："我很高兴，我的朋友马克龙和巴黎抗议群众同意我两年前所作的结论。巴黎协定是个要命的败笔，因为它造成负责任国家的能源价格上涨，却帮一些全世界最严重的污染国家'洗白'。"
特朗普一直关注法国的"黄背心"示威，较早前他在Twitter转发保守派团体"美国的转捩点"（Turning Point USA）主席柯克（Charlie Kirk）的贴文，声称法国示威者希望由像特朗普一样的领袖来带领国家，引来网民热议。但其后证实有关贴文不实，背景不是法国，而是英国。
柯克早前在Twitter发推文说："巴黎街头不断响起'我们要特朗普'的口号。"特朗普随即将这则推文转推给他的5600多万名粉丝。
除了特朗普外，数个英语线上媒体与右翼美国广播电台主持人林堡（Rush Limbaugh）亦曾根据网上流传的影片，报道法国抗议群众在高喊特朗普的名字。而影片亦显示一名男子戴着特朗普面具站在巴士上，而一群约数百人的抗议群众高喊："我们要特朗普"。
然而，这段影片不是在法国"黄背心"抗议期间拍摄，而是在英国拍下，当时民众发起抗议活动，要求释放英国极右派组织保卫英国联盟（English Defence League）领导人罗宾逊（Tommy Robinson） 。影片中清楚可见警察制服写着英文而非法文，抗议群众也是高喊英语口号。特朗普转发这段贴文，马上遭外界讥讽为"假新闻"。（星岛）
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