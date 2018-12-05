白宫公布更多习特会细节：习近平亲自谈判

据英广中文网报道，习特会刚落下帷幕，中美双方竞相公布“成果”。特朗普宣称，中国已承诺马上取消针对美国产汽车的进口关税。他连续发推文表示，他与中国国家主席习近平惺惺相惜。
白宫高层官员则披露，习本人亲自主持谈判，并且熟悉谈判细节，这对于一位国家领导人来说，并不寻常。北京没有解释更多习特会细节，将宣传重点放在2019年新年不新增关税的共识上。
特朗普说了什么？
习特会结束后三日内，特朗普接连发了近十则与中国有关的推特推文。他先是盛赞G20峰会上的习特会“无与伦比”、他与习近平的私人关系强大。
同时，特朗普披露此前白宫声明未载明的谈判成果，称中国同意“降低与移除”针对美国出口到中国的汽车关税。目前关税税率为40%。白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）稍后呼应特朗普的说法，称中国承诺马上取消汽车关税。
然而，目前为止，中方未就汽车关税问题作出任何回应。中国官媒对90天的谈判截止日谨慎报道或不做解读，而将习特会报导聚焦在两国同意不再增加关税这一共识，弱化贸易战90天后可能复燃的预期。
特朗普还清楚表述了90天谈判期的定义，即从2018年12月1日习特会后的90天。如果届时双方未能达成协议，美方将会把中国商品关税从10%提升到25%。这90天涵盖了圣诞、新年及中国农历新年假期，留给双方的谈判时间有限。
习特会更多细节曝光
习特会过后两天，白宫国家经济委员会主任库德洛披露更多会议细节，包括习近平十分熟悉谈判细节，他本人就是在会议中主持谈判、开口出价的中方代表。
库德洛3日在电话简报会中向记者透露，习特会前，特朗普曾给习近平去信，而库德洛与贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和财政部长姆努钦（Steve Mnuchin）也两次与中国副总理刘鹤会见。当时，刘鹤就知会美方，习近平在峰会中将是中方开口表态的人，这让美方觉得极不寻常，因为通常负责就细节“讨价还价”是层级较低的官员。而事实证明，习确实主持了中方的谈判。
“他（习近平）并没有随意发挥，他准备得很充分。” 库德洛如是说。
库德洛还再三强调，习特会上中方罕见地承诺，会“立即（immediately）“就关税、非关税壁垒及其他结构性议题采取行动”。
“我此前从未听过类似的立即承诺。”他表示。
习特会后，美方的多轮表态皆强调了中方给出了“马上行动”的承诺，给迟迟未表态的北京施加压力。
另外，白宫宣布，贸易代表莱特希泽将是下一轮中美关税谈判中的美国首席谈判官，而财政部长姆努钦也会深入参与其中。莱特希泽被认为是对华强硬的白宫幕僚之一，他取代鸽派的姆努钦成为首席谈判官，或意味着美方在这一轮谈判上立场将较为坚决，拒绝向北京作出过多让步。
在今年5月，刘鹤与姆努钦带领的谈判团队一度达成贸易战停战的协议，然而数日后，白宫就宣布将施加新一轮关税。当时，中国官媒纷纷指责美方“出尔反尔”，伤害中美双方互信。
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