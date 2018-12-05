疑受美国施压 英德愈发警惕华为5G技术

疑因受到美国的施压，英国和德国对允许华为在两国安装5G设备越来越谨慎。
据《金融时报》报道，英国国家安全中心（NCSC）周四针对华为发出新的警告，称对华为仍然存在“技术担忧”。该中心发言人说，“NCSC对一系列技术问题感到担忧，并提出了该公司必须做出的改进。”
报道援引知情人称，美国代表团在本月访欧期间向英国和德国发出明确信息，两国作为美国的关键盟友，必须在线上通讯领域保证各自电信网络和供应链的安全。由此，英德政府对华为的态度都越来越谨慎。
在德国，官员表示，虽然现在说德国政府会禁止华为参加5G建设还为时过早，但包括外交部和内政部在内的一些部门的担忧正在加深。
华为在全球的快速扩张已经引发了多个国家的警惕，他们担心中国政府可能利用华为进行间谍活动。新西兰政府本周以保护国家安全为理由宣布禁止华为将其设备接入该国5G网络，成为最新一个对华为采取行动的国家。
在5G技术开始大规模推广之际，英国和德国正准备明年5G网络的拍卖。5G可提供超高速链接，为自动驾驶汽车和物联网提供支持。华为是全球最大的电信供应商，在英国和德国拥有大量业务，华为的服务常被视为比其他供应商便宜，有望成为两国5G网络的主要供应商。
美国一直在敦促欧洲盟友对华为施压。美国安全官员本月到访欧洲，督促盟友保护自己的网络和供应链，并对英国和德国的安全官员展开游说。据报道，美国还考虑为那些避免使用中国设备的国家提供电信开发方面的援助。
但英国政府否认对华为施压是因为来自美国的压力。他们称，担忧并不是基于华为是中国的公司，而是因为该公司制造软件和设备的方式使得关键电信网络容易受到网络攻击。
英国官员表示，完全禁止华为向英国提供5G设备或将其从现有电信网络中移除的可能性不大，但政府发出的信息已经很明确了。
今年7月，负责监督华为的英国电信设备监督委员会发布了一份年度报告，称华为某些部件存在“严重缺陷”。报告称，“在华为的工程实践和流程中一再发现重大缺陷，这将导致英国的长期风险增加。”
华为坚称其不隶属于政府，也否认用所生产的设备针对任何国家实施间谍或破坏活动。
华为的一位发言人表示：监督委员会7月份的报告“确定了我们工程流程中需要改进的一些领域。我们感谢这些反馈，并致力于解决这些问题。网络安全仍然是华为的首要任务，我们将继续积极改进我们的工程流程和风险管理系统。”
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