美议员呼吁惩罚华为公司 或对中国5G计划釜底抽薪

据美国之音（ VOA ） 12 月 10 日报道，美国国会共和党籍参议员鲁比奥（ Marco Rubio ）表示，中国通信公司华为、中兴对美国国家安全构成严重威胁。他建议特朗普（ Donald Trump ）政府要惩罚华为公司，禁止华为同美国供应商做生意。





鲁比奥 12 月 9 日接受美国哥伦比亚广播公司（ CBS ） “ 面向全国 ” 电视节目采访时说， “ 我认为华为和中兴以及更多的中国公司对我国的利益、经济利益和安全利益构成威胁。 ” 鲁比奥还提到 12 月 1 日加拿大应美国的要求逮捕华为公司首席财务官（ CFO ）、华为创始人任正非女儿孟晚舟一案。他说，孟晚舟被控违反对伊朗的制裁令。





鲁比奥说，必须禁止华为和其他中国通信公司在美国做生意，应当在新一届国会推出有关禁止中国通信公司在美国做生意的议案。





他说，中国公司与美国公司不一样。美国公司保障个人隐私，即使政府在进行恐怖调查时也不能强迫苹果公司给一个手机解锁。





鲁比奥说，但是在中国，没有任何一家公司不按照政府的命令去做。当中国当局要求一家中国公司交出他们搜集的信息时，不需要法庭命令，公司必须要听政府的命令。





鲁比奥还建议特朗普政府要惩罚华为公司，至少像此前美国政府对待中兴公司那样，包括禁止华为同美国供应商做生意。





据美国有线电视新闻网（

CNN

）

12

月

8

日报道，对于华为来说，要成功建成

5G

网络，离不开美国。在华为

92

家主要的供应商中，

33

家为美国公司。





如果华盛顿决定禁止这些公司出售设备给华为，华为将难以为继。





如果华为面临中兴一样的遭遇，禁令一旦实施，将对华为造成灾难性后果，将让北京在

2020

年前大规模商业部署

5G

网络的计划挫败。（多维新闻）

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