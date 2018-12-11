    • 2018年12月11日

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    孟晚舟被指拥有多本香港护照 港特首首度回应

    星期二, 十二月 11, 2018

    香港特首林郑月娥当地时间1211日出席行政会议前，首次开腔回应华为首席财务长孟晚舟持有香港护照的情况，指入境处已覆检孟晚舟的个案，确认她任何时候只是持有一本有效的特区护照 

    香港01”1211日报道，林郑指，孟晚舟被捕已成为外交事件和处于司法程序，本应不宜评论个案，但鉴于部分人关注她持有的护照，入境处已发表两则声明说明政策外，1210日亦已覆检个案，并说明孟晚舟获发特区护照的情况是与现今入境政策一致。 

     她说，她自从拿了香港永久居民身份后，多次申请过香港特别行政区的护照，每一次申请理由都属于我们可以接受的特定理由，如损坏或个人资料改变。她强调，每次孟晚舟获发新护照时，旧特区护照已注销，所以她在任何时候只是持有一本有效的特区护照 

     入境处一直都表示不评论个别个案，林郑指，今次政府澄清事件，是恐怕别有用心的人会利用事件对香港造成伤害，如外界对特区护照有怀疑，就会影响几百万港人出外旅游，但她强调，政府原则不变，日后市民不能期望政府每次都翻查个案，怕会侵犯个人私隐。 

     她指，入境处非调查孟晚舟，只是翻阅和睇返file（文件夹），而除了年、月、日、号码，形容自己所言的已是事实之全部，希望公众明白政府运作是基于互信，重申今次破例评论个案，是因为部分人士可能会将事件作不必要的政治炒作你可能会话我谂多咗，但我作为行政长官，我要维护市民的利益吧？因为个案被人炒作，有些国家说我重新看是否给予你免签证，这件事是好大件事。” 

     据悉，华为集团副董事长孟晚舟被指持有至少三本香港特区护照，香港保安局局长李家超1210日回应称不评论个别案件，但重申任何申请特区护照的人士，只可获发一本有效特区护照。

     他说，同时拥有三本有效的特区护照既不正常也不应该发生。 香港电台引述李家超解释，当香港市民更改个人资料、护照快要到期、页数将近用完，或者护照有破损，入境处都可接受更换新护照。处方会要求申请人先交出旧护照注销，再发出新护照，每次更换护照都会有新号码。 （多维新闻）

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