孟晚舟被指拥有多本香港护照 港特首首度回应

香港特首林郑月娥当地时间 12 月 11 日出席行政会议前，首次开腔回应华为首席财务长孟晚舟持有香港护照的情况，指入境处已覆检孟晚舟的个案，确认她 “ 任何时候只是持有一本有效的特区护照 ” 。





据

“

香港

01”12

月

11

日报道，林郑指，孟晚舟被捕已成为外交事件和处于司法程序，本应不宜评论个案，但鉴于部分人关注她持有的护照，入境处已发表两则声明说明政策外，

12

月

10

日亦已覆检个案，并说明孟晚舟获发特区护照的情况是与现今入境政策一致。





她说，

“

她自从拿了香港永久居民身份后，多次申请过香港特别行政区的护照，每一次申请理由都属于我们可以接受的特定理由，如损坏或个人资料改变。

”

她强调，每次孟晚舟获发新护照时，旧特区护照已注销，所以

“

她在任何时候只是持有一本有效的特区护照

”

。





入境处一直都表示不评论个别个案，林郑指，今次政府澄清事件，是

“

恐怕别有用心的人会利用事件对香港造成伤害

”

，如外界对特区护照有怀疑，就会影响几百万港人出外旅游，但她强调，政府原则不变，日后市民不能期望政府每次都翻查个案，怕会侵犯个人私隐。





她指，入境处非

“

调查

”

孟晚舟，只是

“

翻阅和睇返

file

（文件夹）

”

，而除了

“

年、月、日、号码

”

，形容自己所言的已是事实之全部，希望公众明白政府运作是

“

基于互信

”

，重申今次破例评论个案，是因为

“

部分人士可能会将事件作不必要的政治炒作

”

，

“

你可能会话我

‘

谂多咗

’

，但我作为行政长官，我要维护市民的利益吧？因为个案被人炒作，有些国家说

‘

我重新看是否给予你免签证

’

，这件事是好大件事。

”





据悉，华为集团副董事长孟晚舟被指持有至少三本香港特区护照，香港保安局局长李家超

12

月

10

日回应称不评论个别案件，但重申任何申请特区护照的人士，只可获发一本有效特区护照。





他说，同时拥有三本有效的特区护照既不正常也不应该发生。

香港电台引述李家超解释，当香港市民更改个人资料、护照快要到期、页数将近用完，或者护照有破损，入境处都可接受更换新护照。处方会要求申请人先交出旧护照注销，再发出新护照，每次更换护照都会有新号码。

（多维新闻）

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