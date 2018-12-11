孟晚舟被指拥有多本香港护照 港特首首度回应

香港特首林郑月娥当地时间12月11日出席行政会议前，首次开腔回应华为首席财务长孟晚舟持有香港护照的情况，指入境处已覆检孟晚舟的个案，确认她“任何时候只是持有一本有效的特区护照”。
她说，“她自从拿了香港永久居民身份后，多次申请过香港特别行政区的护照，每一次申请理由都属于我们可以接受的特定理由，如损坏或个人资料改变。”她强调，每次孟晚舟获发新护照时，旧特区护照已注销，所以“她在任何时候只是持有一本有效的特区护照”。
入境处一直都表示不评论个别个案，林郑指，今次政府澄清事件，是“恐怕别有用心的人会利用事件对香港造成伤害”，如外界对特区护照有怀疑，就会影响几百万港人出外旅游，但她强调，政府原则不变，日后市民不能期望政府每次都翻查个案，怕会侵犯个人私隐。
她指，入境处非“调查”孟晚舟，只是“翻阅和睇返file（文件夹）”，而除了“年、月、日、号码”，形容自己所言的已是事实之全部，希望公众明白政府运作是“基于互信”，重申今次破例评论个案，是因为“部分人士可能会将事件作不必要的政治炒作”，“你可能会话我‘谂多咗’，但我作为行政长官，我要维护市民的利益吧？因为个案被人炒作，有些国家说‘我重新看是否给予你免签证’，这件事是好大件事。”
据悉，华为集团副董事长孟晚舟被指持有至少三本香港特区护照，香港保安局局长李家超12月10日回应称不评论个别案件，但重申任何申请特区护照的人士，只可获发一本有效特区护照。
他说，同时拥有三本有效的特区护照既不正常也不应该发生。 香港电台引述李家超解释，当香港市民更改个人资料、护照快要到期、页数将近用完，或者护照有破损，入境处都可接受更换新护照。处方会要求申请人先交出旧护照注销，再发出新护照，每次更换护照都会有新号码。 （多维新闻）
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