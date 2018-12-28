美媒：印度取代中国成为外商青睐的并购目标市场

过去面对印度市场的不可预测，外国投资者与并购企业常常唯恐避之不及。而莫迪政府上台后通过出台一系列措施，这些情况似乎有所改善。

这两天，就在印度媒体还在为该国经济增速 “ 引以为傲 ” 时，美媒 12 月 25 日统计了印度年内的企业并购交易，声称印度取代中国成为外商青睐的并购目标市场。报道间接对印度营商环境表达了 “ 赞许 ” ，印媒 26 日对此颇受鼓舞，开始就经济增速与营商环境为莫迪大唱赞歌。

不过，美国石英财经网（印度版）此前质疑，作为世界上增长最快的主要经济体，营商环境虽有所改善， “ 但综合其他社会指标来看，印度这算繁荣？ ”





《华尔街日报》 12 月 25 日说， 2018 年成为印度有史以来企业并购交易最繁忙的一年，外国买家如今在印度投入的资金超过了在中国的投资规模。





报道援引金融信息提供商 Dealogic 的数据称， 2018 年以印度公司为目标的并购交易总额达到了 937 亿美元，较 2017 年增长 52% ，是自该经济体于上世纪 90 年代开始开放以来的最高水平。外国在印度的收购金额已超过了在中国的规模，收购者在印度花费了 395 亿美元，而在中国为 328 亿美元。

本月早些时候，联合利华公司表示，已同意从葛兰素史克手中收购在印度很受欢迎的麦乳精饮料品牌 Horlicks ，这是一桩 37.5 亿美元交易的一部分。这种大规模收购交易使得企业可以跳过在当地成立新公司的艰难过程。

此外，沃尔玛还斥资 160 亿美元收购了印度电子商务公司 Flipkart 的多数股权，这成为今年以来印度市场规模最大的收购交易。

《华尔街日报》认为，作为全球增长最快的大型经济体，印度将提供由数亿人带来的消费机会，这让企业与投资者看到了希望。其他交易推动因素也包括行业整合、破产制度更加完善，以及大型家族企业所有者的套现意愿上升。

《华尔街日报》评价，印度过去被视为官僚体系僵化与不可预测的经济体。分析人士认为，如今外商对印度的青睐，能够反映出该国营商环境正在改善。巴克莱（ Barclays ）驻印度董事总经理兼银行业务主管普拉莫 · 库马尔（ Pramod Kumar ）表示，总的来说，现在环境更加有利于交易活动。

在今年世界银行（ World Bank ）发布的营商环境排名中，印度提升了 23 位，来到第 77 名。





值得注意的是，中国在这项排名中位列第 46 名，仍然明显高于印度。尽管营商环境总的排名上升，但观察者网注意到，在 “ 开办企业 ” 、 “ 登记财产 ” 与 “ 执行合同 ” 等多个营商环境评估指标上，印度依然排名靠后，分别位列 137 名、 166 名与 163 名。

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