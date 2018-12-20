菲律宾拳王庆生排场大：总统到场祝贺 现场抽奖送汽车

拳击运动一直是欧美人的强项，亚洲人鲜少能够拿到世界级金腰带，更难获得欧美国家拳手的普遍认可。不过，来自菲律宾的传奇拳王曼尼•帕奎奥做到了，他是当下WBA（世界拳击联合会）次中量级拳王，曾获得过八个级别的世界冠军，外号叫作“亚洲驱逐舰”，是菲律宾的国宝级人物。
12月18日是帕奎奥的40岁生日，当晚他在家乡桑托斯将军市的KCC会议中心举办了一场盛大的生日聚会，菲律宾总统罗德里格•杜特尔特亲自到场祝贺。聚会现场还举行了抽奖活动，一辆小轿车、两辆小型皮卡车和众多家用电器被幸运的宾客抱回家。
“我感觉身体更强、速度更快，感谢上帝的恩典，让我在40岁时变得更加睿智，身体感觉却还像是25岁。”帕奎奥说，他很期待明年1月19日在拉斯维加斯与美国拳手阿德里安•布朗纳对战，希望成功卫冕WBA次中量级拳王头衔，“我相信最好的尚未到来，你们还没见过状态最佳的曼尼•帕奎奥。”
帕奎奥出身贫寒，少时辍学，一度露宿街头，后来加入菲律宾少年拳击队，靠一双拳头担起了养家的重任。除了职业拳击手的身份，帕奎奥还在菲律宾担任国会参议员。
“拳击是我的激情所在，公共服务是我的使命，”帕奎奥说。
举办生日聚会的前一天，帕奎奥亲自向桑托斯将军市的贫困居民派送了2000个装满食物的大礼包，这一直是其生日庆祝活动的传统。在18日举行的生日聚会上，部分普通民众也被允许参与进来。
“我们很感激，他从未忘记帮助我们，帮助这些贫苦的选民们，”莎拉•巴嘎斯是一名环卫工人，18日上午她排队等候领取帕奎奥生日聚会的抽奖券和食品券。
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