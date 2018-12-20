菲律宾拳王庆生排场大：总统到场祝贺 现场抽奖送汽车

拳击运动一直是欧美人的强项，亚洲人鲜少能够拿到世界级金腰带，更难获得欧美国家拳手的普遍认可。不过，来自菲律宾的传奇拳王曼尼 • 帕奎奥做到了，他是当下 WBA （世界拳击联合会）次中量级拳王，曾获得过八个级别的世界冠军，外号叫作 “ 亚洲驱逐舰 ” ，是菲律宾的国宝级人物。

12 月 18 日是帕奎奥的 40 岁生日，当晚他在家乡桑托斯将军市的 KCC 会议中心举办了一场盛大的生日聚会，菲律宾总统罗德里格 • 杜特尔特亲自到场祝贺。聚会现场还举行了抽奖活动，一辆小轿车、两辆小型皮卡车和众多家用电器被幸运的宾客抱回家。





“ 我感觉身体更强、速度更快，感谢上帝的恩典，让我在 40 岁时变得更加睿智，身体感觉却还像是 25 岁。 ” 帕奎奥说，他很期待明年 1 月 19 日在拉斯维加斯与美国拳手阿德里安 • 布朗纳对战，希望成功卫冕 WBA 次中量级拳王头衔， “ 我相信最好的尚未到来，你们还没见过状态最佳的曼尼 • 帕奎奥。 ”

帕奎奥出身贫寒，少时辍学，一度露宿街头，后来加入菲律宾少年拳击队，靠一双拳头担起了养家的重任。除了职业拳击手的身份，帕奎奥还在菲律宾担任国会参议员。

“ 拳击是我的激情所在，公共服务是我的使命， ” 帕奎奥说。

举办生日聚会的前一天，帕奎奥亲自向桑托斯将军市的贫困居民派送了 2000 个装满食物的大礼包，这一直是其生日庆祝活动的传统。在 18 日举行的生日聚会上，部分普通民众也被允许参与进来。

“

我们很感激，他从未忘记帮助我们，帮助这些贫苦的选民们，

”

莎拉

•

巴嘎斯是一名环卫工人，

18

日上午她排队等候领取帕奎奥生日聚会的抽奖券和食品券。

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