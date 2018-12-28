    • 2018年12月28日

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    日产汽车未来三个月将在中国减产3万辆 因需求放缓

    星期五, 十二月 28, 2018 , ,

    据一位听取了简报的消息人士告诉路透，日本日产汽车(7201.T)计划未来数月将其在中国的汽车产量削减30,000辆；目前全球汽车生产商都在努力应对中国市场需求下滑的问题。

    日产汽车是继福特汽车(F.N)和现代汽车(005380.KS)之后又一家在中国减产的汽车生产商。中国经济增长放缓以及与美国的贸易战打击了过去几个月的汽车销量。

    消息人士称，日产汽车计划在12月至明年2月期间将中国汽车产量较其初步产量计划削减30,000辆。由于该计划尚未公布，消息人士要求匿名。

    汽车生产商会设定每家汽车厂的初步产量计划，这些计划会因需求、供应链问题以及其他因素而修改。不清楚日产汽车原先打算在这三个月生产多少辆汽车。

    截至今年2月的三个月，日产汽车在中国生产汽车近40万辆。该期间涵盖今年的前两个月，由于春节假期因素，这两个月销售通常会放缓。

    日本经济新闻周四晚间报导称，日产汽车计划减少中国三家工厂的产量，其中包括生产逍客(Qashqai)和英菲尼迪QX50 SUV跨界车的大连工厂，以及生产奇骏(X-Trail) SUV跨界车和启辰(Venucia)品牌汽车的郑州工厂。奇骏是日产汽车最畅销车型之一。

    日产汽车在北京的一位发言人周五不愿就未来生产计划置评。

    中国是日产汽车第二大市场，占该公司全球年度汽车销量的四分之一左右。去年日产汽车在中国的销量达到150万辆，今年稍早表示计划到2022年将销量提升至260万辆，使中国成为该公司以销售量计最大的市场。

    但中国汽车需求畅旺的势头似乎已经结束，年度汽车销量或将出现至少1990年以来的首次下滑。1-11月期间日产集团在中国的销量增加3.9%，增速低于一年前的12%

    日产汽车正受到前董事长戈恩财务丑闻以及与合作伙伴雷诺汽车(RENA.PA)关系紧张的困扰。戈恩的财务不当行为导致他被捕和免职。(路透社)

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