日产汽车未来三个月将在中国减产3万辆 因需求放缓

据一位听取了简报的消息人士告诉路透，日本日产汽车(7201.T)计划未来数月将其在中国的汽车产量削减30,000辆；目前全球汽车生产商都在努力应对中国市场需求下滑的问题。
消息人士称，日产汽车计划在12月至明年2月期间将中国汽车产量较其初步产量计划削减30,000辆。由于该计划尚未公布，消息人士要求匿名。
汽车生产商会设定每家汽车厂的初步产量计划，这些计划会因需求、供应链问题以及其他因素而修改。不清楚日产汽车原先打算在这三个月生产多少辆汽车。
截至今年2月的三个月，日产汽车在中国生产汽车近40万辆。该期间涵盖今年的前两个月，由于春节假期因素，这两个月销售通常会放缓。
日本经济新闻周四晚间报导称，日产汽车计划减少中国三家工厂的产量，其中包括生产逍客(Qashqai)和英菲尼迪QX50 SUV跨界车的大连工厂，以及生产奇骏(X-Trail) SUV跨界车和启辰(Venucia)品牌汽车的郑州工厂。奇骏是日产汽车最畅销车型之一。
日产汽车在北京的一位发言人周五不愿就未来生产计划置评。
中国是日产汽车第二大市场，占该公司全球年度汽车销量的四分之一左右。去年日产汽车在中国的销量达到150万辆，今年稍早表示计划到2022年将销量提升至260万辆，使中国成为该公司以销售量计最大的市场。
但中国汽车需求畅旺的势头似乎已经结束，年度汽车销量或将出现至少1990年以来的首次下滑。1-11月期间日产集团在中国的销量增加3.9%，增速低于一年前的12%。
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