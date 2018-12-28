日产汽车未来三个月将在中国减产3万辆 因需求放缓









消息人士称，日产汽车计划在 12 月至明年 2 月期间将中国汽车产量较其初步产量计划削减 30,000 辆。由于该计划尚未公布，消息人士要求匿名。





汽车生产商会设定每家汽车厂的初步产量计划，这些计划会因需求、供应链问题以及其他因素而修改。不清楚日产汽车原先打算在这三个月生产多少辆汽车。





截至今年 2 月的三个月，日产汽车在中国生产汽车近 40 万辆。该期间涵盖今年的前两个月，由于春节假期因素，这两个月销售通常会放缓。





日本经济新闻周四晚间报导称，日产汽车计划减少中国三家工厂的产量，其中包括生产逍客 (Qashqai) 和英菲尼迪 QX50 SUV 跨界车的大连工厂，以及生产奇骏 (X-Trail) SUV 跨界车和启辰 (Venucia) 品牌汽车的郑州工厂。奇骏是日产汽车最畅销车型之一。





日产汽车在北京的一位发言人周五不愿就未来生产计划置评。





中国是日产汽车第二大市场，占该公司全球年度汽车销量的四分之一左右。去年日产汽车在中国的销量达到 150 万辆，今年稍早表示计划到 2022 年将销量提升至 260 万辆，使中国成为该公司以销售量计最大的市场。





但中国汽车需求畅旺的势头似乎已经结束，年度汽车销量或将出现至少 1990 年以来的首次下滑。 1-11 月期间日产集团在中国的销量增加 3.9% ，增速低于一年前的 12% 。





日产汽车正受到前董事长戈恩财务丑闻以及与合作伙伴雷诺汽车

关系紧张的困扰。戈恩的财务不当行为导致他被捕和免职。

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路透社

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