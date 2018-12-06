沪综指收跌1.7% 市场担忧华为事件导致中美贸易争端再生变数

中国股市沪综指周四收跌 1.7% 。分析师表示，受华为的全球首席财务官（ CFO ）在加拿大被捕消息影响，今日大盘低开低走，通讯股领跌，拖累大盘指数。市场担忧刚刚显露曙光的中美贸易争端再生变数，避险情绪迅速回升，投资者心态比较脆弱。





他们并称，技术上，今日沪综指已经完全回补周一的跳空缺口，大盘总体上维持箱体横盘震荡整理趋势。





沪综指 .SSEC 收报 2,605.18 点，跌 44.63 点或 1.68% ；今日上海 A 股成交额为 1,290 亿元人民币，上日为 1,336 亿元。





“ 上午市场低开主要还是因为华为事件，这个事件冲击主要还是在于心理层面。 ” 联讯证券分析师陈勇称，现在市场的反应是通讯股和手机产业链的上游受冲击比较明显，因为对后续的发展看不清，因此先避险再观察，通讯股走的比较弱，把市场给带下来了。





他指出，国家 4+7 城市药品集中采购结果出炉，对医药股产生较大的冲击。因为仿制药平价以后，意味着即使中标的企业价格下降也较多，投资者认为盈利也会有大幅下降，而未中标的企业可能会失去市场。总体上，医药股午后出现一轮大跌。





开源证券分析师杨海表示，市场担心华为事件不仅影响科技股，而且会影响刚刚显露了合作态度的中美关系。今后即使中美之间争端得以解决，摩擦也会不断的发生，主要是影响了市场的情绪。





“ 今天华为的个体事件对通讯行业和板块冲击，属于消息面冲击，实质影响并不大，对业务没啥影响，还是心理层面的影响比较大。 ” 杨海说。





中兴通讯 (000063.SZ) 收跌 5.69% ，信维通信 (300136.SZ) 收跌 9.51% ，贝通信 (603220.SS) 跌停报收。复星医药 (600196.SS) 收跌 8.61% 。





加拿大司法部周三表示，华为 CFO 兼创始人任正非之女孟晚舟已在温哥华被捕，并有可能被引渡至美国。一位熟悉情况的消息人士称，孟晚舟的被捕与违反美国制裁规定有关。路透尚不能确定这些违规的确切性质。





沪深

300

指数

.CSI300

收报

3,181.67

点，跌

2.16%

；沪深

300

指数期货主力

12

月合约收报

3,187.8

点，跌

2.19%

，成交

48,560

手。沪股通和深股通分别净卖出

24.65

亿元和净卖出

15.33

亿元。（路透社）

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