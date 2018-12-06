沪综指收跌1.7% 市场担忧华为事件导致中美贸易争端再生变数

中国股市沪综指周四收跌1.7%。分析师表示，受华为的全球首席财务官（CFO）在加拿大被捕消息影响，今日大盘低开低走，通讯股领跌，拖累大盘指数。市场担忧刚刚显露曙光的中美贸易争端再生变数，避险情绪迅速回升，投资者心态比较脆弱。
他们并称，技术上，今日沪综指已经完全回补周一的跳空缺口，大盘总体上维持箱体横盘震荡整理趋势。
沪综指.SSEC收报2,605.18点，跌44.63点或1.68%；今日上海A股成交额为1,290亿元人民币，上日为1,336亿元。
“上午市场低开主要还是因为华为事件，这个事件冲击主要还是在于心理层面。”联讯证券分析师陈勇称，现在市场的反应是通讯股和手机产业链的上游受冲击比较明显，因为对后续的发展看不清，因此先避险再观察，通讯股走的比较弱，把市场给带下来了。
他指出，国家4+7城市药品集中采购结果出炉，对医药股产生较大的冲击。因为仿制药平价以后，意味着即使中标的企业价格下降也较多，投资者认为盈利也会有大幅下降，而未中标的企业可能会失去市场。总体上，医药股午后出现一轮大跌。
开源证券分析师杨海表示，市场担心华为事件不仅影响科技股，而且会影响刚刚显露了合作态度的中美关系。今后即使中美之间争端得以解决，摩擦也会不断的发生，主要是影响了市场的情绪。
“今天华为的个体事件对通讯行业和板块冲击，属于消息面冲击，实质影响并不大，对业务没啥影响，还是心理层面的影响比较大。”杨海说。
中兴通讯(000063.SZ)收跌5.69%，信维通信(300136.SZ)收跌9.51%，贝通信(603220.SS)跌停报收。复星医药(600196.SS)收跌8.61%。
加拿大司法部周三表示，华为CFO兼创始人任正非之女孟晚舟已在温哥华被捕，并有可能被引渡至美国。一位熟悉情况的消息人士称，孟晚舟的被捕与违反美国制裁规定有关。路透尚不能确定这些违规的确切性质。
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