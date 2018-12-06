人民币兑美元收挫175点 华为CFO被捕激发贸易战升级忧虑

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四收跌 175 点，盘中一度下跌 270 点，中间价亦走弱逾百点。交易员表示，华为 CFO 被捕消息明显打压市场风险偏好，客盘重新转为偏购汇，如果事件发展持续恶化，很可能加剧中美谈判前景忧虑，人民币或再度承压。





他们并表示，午后离、在岸人民币呈现快跌走势，离岸 CNH 还短暂跌破 6.9 元关口，足见市场关注程度；不过随后中国商务部表态称对未来中美 “ 达成协议 ” 有信心，部分缓解市场情绪，后续需密切关注中美谈判的进展。整体来看人民币目前没有明显升值基础，短期料在 6.8-6.9 的中枢波动。





“ 市场情绪肯定有影响，之前的乐观情绪消退得很快，对中美和谈前景可能要重新考虑了， ” 一中资行交易员称。





德国商业银行最新观点认为，华为事件表明，双方的根本利益相差甚远，中美贸易谈判仍很困难。如果双方都有政治意愿进行妥协，谈判实际上才能成功。而贸易领域之外的任何政治摩擦都可能大大削弱妥协的意愿，从而危及贸易谈判的最终成功。





中美贸易关系刚在 G20 会晤后现出一线缓和曙光，短短数日后即被中国主要通讯设备厂商华为全球首席财务官 (CFO) 孟晚舟在加拿大被捕的消息扼杀。





华为在声明中证实了孟晚舟被捕的消息，并表示关于具体指控提供给华为的信息非常少，华为 “ 并不知晓孟女士有任何不当行为 ” 。而中国驻加拿大使馆发言人周四应询就加方逮捕中国公民事发表谈话称，中方表示坚决反对并强烈抗议，要求立即恢复孟晚舟的人身自由。





除了华为事件，交易员认为美指走向仍是影响人民币的另一个关键因素；一中资行交易员称，短期美元上行空间有限，估计人民币还是维持区间波动，要关注中美关系的进展。





不过随着之前达成的贸易共识逐步实施，中国可能很快会开始进口较多的商品，将激发更多购汇需求，而提前出口引发的结汇已经消化得差不多，在这种情况下，贸易项下的逆差可能有所扩大。





中国商务部周四例会称，中美在经贸问题上利益高度一致，对未来 90 天内达成协议充满信心，接下来中方将落实农产品、能源、汽车等已达成共识的事项。





路透对外汇策略师的调查显示，美元指数料将到 2019 年末跌逾 5% ，至 91.9 ；欧元兑美元一年后料涨逾 6% 至 1.20 美元； 2019 年美元将承压，因围绕美国经济增长放缓的担忧加剧。今年美元兑其他货币大幅上涨。





全球汇市方面，美元兑日圆周四下跌，投资者避险情绪升温，打击股市并推低美国公债 收益率。美联储决策官员将于 12 月 18-19 日召开会议，外界普遍预计届时将会升息。目前关注焦 点在于美联储 2019 年的升息次数。





以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：





在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬





即期成交价格 6.8837 6.8662 -0.25%





中间价 6.8599 6.8476 -0.18%









成交额 326.59 亿美元 317.11 亿美元





日内波动幅度 (pips) 247 日低 6.8932 日高 6.8685

今年以来升贬幅度 -5.40%









2005 年汇改以来升贬幅度 20.23%





一年期美元 / 人民币掉期 -285





离岸人民币市场 今日 上日





CNH 即期 6.89 6.8578





一年期 NDF 6.9384 6.9077





中国外汇交易中心更新的 16 点人民币兑美元参考汇率为 6.8816 元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为 7.7939 元、 6.0853 元和 8.7433 元。





中国央行

2015

年

8

月

11

日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近

2%

，同年

12

月引入参考

“

收盘价

+

一篮子货币汇率

”

的中间价形成机制。中国外汇交易中心

2016

年

1

月起每日公布

12

次人民币兑美元参考价，同年

8

月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（路透社）

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