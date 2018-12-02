纽约时报曝特斯拉工厂种族歧视：黑人遭到威胁和羞辱

《纽约时报》本周刊文称，在特斯拉位于加州弗雷蒙的工厂里，非洲裔美国员工报告了许多种族歧视问题，包括来自同事的威胁、羞辱和晋升障碍。然而特斯拉回应称，工厂里并不存在 “ 常态化的偏见 ” 。

以下为文章全文：

欧文 · 迪亚兹（ Owen Diaz ）在特斯拉工厂的厕所里见过纳粹标志，但他试图忽略这里的种族主义。

作为非裔美国人的迪亚兹说： “ 你经常会听到有人说， ‘ 小子，过来一下 ’ 和 ‘ 黑鬼 ’ 。都是这类的话。 ” 在开电梯的工作进行几小时后，他注意到一包硬纸板下面的一幅画。画上的人有着超大的嘴巴、大眼睛，瘦长的脸上披着头发，下面写着 “Booo” 。

迪亚兹说，当时是个冬天的夜晚，一名主管承认，自己开玩笑地画了这幅画。迪亚兹觉得受够了。他打电话向特斯拉经理投诉 “ 种族主义肖像和绘画 ” 。

“ 当你看到这些的时候，你会问自己底线是什么。 ”50 岁的迪亚兹说。他作为外包员工在这家工厂干了 11 个月，于 2016 年 5 月辞职。

许多其他人也表示，他们也遇到了自己的底线。

基于对 20 多名特斯拉在职员工或前员工的采访、内部通信记录，以及宣誓过的法律声明，特斯拉弗雷蒙工厂的许多非裔美国员工都面临此类问题，包括同事之间的威胁、侮辱人格的任务和晋升障碍。自去年初以来，特斯拉前员工已提出 3 起诉讼，指控特斯拉没有遏制种族歧视和骚扰。其中一起诉讼的原告就是迪亚兹，目前正在等待审判。

特斯拉则表示，这些起诉所描述的情况不准确，没有证据证明该工厂存在 “ 常态化的歧视和骚扰 ” 。特斯拉并不是近年来唯一面临种族主义指控的汽车厂商，而该公司也承认，在这样大规模的公司中难免会出现不良行为。不过特斯拉也表示，没有迹象表明，工厂内相关问题的投诉率已达到了异常的程度。

特斯拉表示： “ 我们努力为所有员工提供相互尊重的工作环境，并尽最大努力防止发生不良行为。 ” 特斯拉推荐接受采访的不同职级的非裔美国员工也表示，他们的经历都很正面。

作为管理着 Model 3 生产线上 500 人的生产经理，现年 30 岁的非裔美国人克里斯托 · 斯佩茨（ Crystal Spates ）表示，工厂不会容忍种族歧视。 “ 我自己从来没有听到过种族歧视的说法。 ” 他于两年前加入特斯拉。

与特斯拉一样，迪亚兹也把这座工厂比作是小型城市，不同人会有不同的经历。 “ 城市中某个地方发生的事在另一个地方不一定会发生。 ” 然而，当他儿子在工厂里遇到种族歧视用语和漫画时，迪亚兹认为，这并不是个孤立的问题。

去年 11 月在加州高级法院提起的一项诉讼正寻求被认定为集体诉讼。诉讼称，特斯拉内部存在种族歧视和骚扰现象。参与此案的律师劳伦斯 · 奥根（ Lawrence A. Organ ）和布赖恩 · 施瓦茨（ Bryan Schwartz ）表示，他们已经确认了数十名原告。这两位律师主要关注员工权益问题，此前曾赢得过其他针对大型雇主的骚扰或歧视案件。特斯拉希望将此案转移至仲裁流程，这就要求员工单独提起诉讼，而非集体诉讼。

加州公平就业和住房部表示，已经向投诉弗雷蒙工厂涉嫌种族歧视的员工发出了 10 封 “ 起诉权 ” 函，而这是提起歧视诉讼的前提条件。目前仍有针对特斯拉的几十起诉讼仍在审理中，但该部门不愿透露，其中有多少诉讼涉及种族歧视。

作为对其中一起诉讼的回应，在去年发给员工的电子邮件中，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（ Elon Musk ）警告称，不要嘲弄少数族裔群体。他指出： “ 如果有人表现得像个混蛋，但后来做出了真诚的道歉，那么你可以理直气壮地接受道歉。 ”

然而在许多人看来，特斯拉工厂的问题已远远不是道歉可以解决的。

寄予厚望

如果把正式员工和外包员工加在一起，特斯拉弗雷蒙工厂有 1.5 万多人，但是外界并不清楚其中有多少非裔美国人。特斯拉表示，负责指导工厂内工作的生产组长中，超过 2/3 都不是白人。不过，特斯拉也没有具体说明非裔美国人的占比。长期以来，非裔美国人在硅谷其他公司中的占比也一直偏低。

一些非裔美国员工，例如特肖娜 · 斯图尔特（ Teshawna Stewart ）希望为公司和自己创造未来。但是，他们总会被现实打脸。

25 岁的斯图尔特去年加入特斯拉。在此之前，她在离此不远的亚马逊仓库负责商品的整理和打包。

斯图尔特在特斯拉工厂负责安装尾灯，时薪比上份工作多几美元。但当她被分配到 Model 3 汽车生产区工作时，她发现了问题。

斯图尔特说，在 Model 3 生产线尚未投入运行的几个星期里，她经常被分配从事诸如擦洗地板的杂活，而其他族裔的工人则可以从事分拣零部件这样的工作。

在一起诉讼的宣誓声明中，斯图尔特说，她曾投诉过 “ 非裔美国员工被要求跪下来擦地板 ” 。但人力资源相关负责人回应称，这 “ 是编造出来的 ” 。

特斯拉表示，斯图尔特 “ 在在职期间并没有提出这样的投诉。 ” 生产经理斯佩茨指出，如果生产活动暂停，那么生产线工人就会从事其他任务，但 “ 不存在 ‘ 要跪下来 ’ 做的事。 ” 她也不记得曾和斯图尔特一起工作过。

斯佩茨表示，今年 5 月斯图尔特因 “ 主动放弃工作 ” 而被解雇。当天，她所在的团队被派往旧金山，为发往中国市场的汽车做准备。根据特斯拉的说法，斯图尔特被解雇是因为她随后没回到工厂，并且特斯拉向她发送了缺勤书面警告。斯图尔特则称，她和其他员工一起返回，但她是唯一被解雇的人，而其他人都不是非裔美国人。

和斯图尔特一样，奈杰尔 · 琼斯（ Nigel Jones ）在来到特斯拉时也满怀希望。 2015 年 9 月，他刚从美国陆军退役，在特斯拉担任临时电池技术员。 26 岁的琼斯很快发现，在这里，如果没有大学学位就很难快速晋升。在约 22 个月的时间里，他从时薪 18 美元的外包工变成了年薪 8.5 万美元的移动设备管理员。

琼斯说，今年 1 月一个繁忙的下午，在 Model 3 的生产过程中，他帮助另两名非裔美国员工安装一辆送水车。新的经理发现后责怪他们耽误工作。在琼斯向他保证，一切都在掌握中之后。这个经理转身离开，但在离他们不到 3 米的地方骂了句种族歧视的粗话。一位不愿具名的在职员工证实了琼斯的说法，并表示他亲眼目睹了这件事。

尽管琼斯也想就此作罢，但是他还是忍不住在 Facebook 上发布帖子，称自己越来越厌烦工作中的这种 “ 微妙种族歧视 ” 。他的母亲说，两到三个星期后琼斯也把这件事告诉了她。不久，他就被特斯拉解雇。

特斯拉给出的说法是，琼斯 “ 因缺勤和违反安全规定而多次受到批评 ” 。在解雇他之前，特斯拉还给他发送了 “ 最终书面警告 ” 。

琼斯否认自己有缺勤问题，并称这是与他有过节的经理杜撰的。由于光明的前景未能实现，他感到遗憾。

琼斯说： “ 特斯拉是家很酷的公司。在那里时你会感觉， ‘ 这种事不可能发生。 ’”

和解方案

非裔美国电工德威特 · 兰伯特（ DeWitt Lambert ）于 2012 年离开老家阿拉巴马州 Mobile ，前往加州找工作，当时他还不到 40 岁。 2015 年 6 月，他被特斯拉聘为生产助理，主要工作是安装安全带。

不久，就有同事开始嘲笑他的美国南方口音。他试图戴上耳机，不理这种嘲笑。然而，偶尔的嘲笑逐渐变成频繁的种族歧视用语，他开始感到无法忍受。

特斯拉同意了他调换工作车间的请求，但那些让他倍感折磨的人也出现在新的工作地点。兰伯特担心，他们 “ 会对我做些什么 ” 。

证据表明，从 2016 年 6 月到 2017 年 2 月，兰伯特至少向人力资源部门发送了十几条短信、邮件、照片和视频证据。

兰伯特提供的这些证据包含一段 58 秒的手机视频。在这条视频中，一个身份不明的人在工厂里走来走去，说这是兰伯特的电话，并威胁要 “ 把你切了，让每个人都能分一块肉，黑鬼 ” 。这段视频时断时续，充斥着种族歧视说法。兰伯特说，视频是同事录下的。他们拿走了他的手机，并称这是种威胁。

兰伯特觉得，他需要主张自己的民事权利，于是向律师咨询了法律选择，然后向加州公平就业部门提起了诉讼。

2017 年 3 月，特斯拉总法律顾问托德 · 马龙（ Todd Maron ）给兰伯特发送电子邮件称，公司愿意和解。这封邮件称： “ 我们愿意向兰伯特支付 10 万美元，但前提是我们要在媒体关注前解决这件事。 ”

邮件附件有一份 4 页纸的文件，概述了特斯拉为反驳兰伯特的指控而收集的证据。电子邮件称： “CEO 马斯克亲自关注了本案。尽管附件中的信息已经反驳你的指控，但马斯克很遗憾，这件事未能迅速得到公司高层的重视和处理。他也赞同公司需要做出改变。 ”

兰伯特拒绝了和解方案，希望让法庭来审理，同时提出了更高的索赔要求。于是，他被安排带薪休假。

今年 6 月，在特斯拉成功将此案转至仲裁后，兰伯特收到了终止聘用函，其中显示公司发现他存在 “ 不符合特斯拉价值观 ” 的行为。特斯拉声称，兰伯特本人也参与使用 “ 黑鬼 ” 这个词。兰伯特承认，他有时也会用这个词，但只会在与其他非裔美国人一起时。

在特斯拉即将结束此案之际，仲裁机构发布初步裁决称，本案需要得到更充分的考虑。

兰伯特目前住在阿拉巴马州的母亲家中。他表示： “ 我觉得自己的一切都被夺走了。自从投诉之后，我的一切都被剥夺。 ”

“ 不是特斯拉的料 ”

2012 年，当德韦恩 · 琼斯（ Dewayne Jones ）得知特斯拉正在招聘时，他是一名卡车司机。现年 52 岁的琼斯对这家工厂很熟悉。他从 1992 年到 1995 年在这里工作过。当时，这是属于通用和丰田合资企业 Nummi 的工厂。

在加入特斯拉，以外包工形式担任生产助理的约 90 天后，他成为了特斯拉的全职员工，时薪从 17 美元涨到了 21 美元。

琼斯说，他逐渐注意到，黑人员工没有机会晋升。有一次，生产负责人对他说， “ 你这样的人 ” 不可能晋升到领导职位。他还曾听到一位主管在谈到黑人员工时说， “ 这样的人太多了，根本不是在特斯拉工作的料。 ” 在他参加的一场会议上，一位主管指着非裔美国员工说， “ 猴子们在外面工作 ” 。

特斯拉回应称，琼斯没有就种族歧视问题进行过任何投诉。

特斯拉也否认，在职级晋升方面存在任何的不公平。特斯拉多元化和包容性负责人费丽西娅 · 梅约（ Felicia Mayo ）说： “ 做得好你就可以升职。 ” 她本人是非裔美国人。在加入特斯拉的一年后，她近期被任命为副总裁。

克莱伦斯 · 约翰逊（ Clarence Johnson ）于 4 年半前加入特斯拉，担任叉车司机。现在，他在安全团队中负责测试设备。这是他的第二次职位晋升。他表示，他的经历证明，在特斯拉工作有发展机会。

尽管约翰逊表示自己不能代表其他人，但他指出： “ 我是非裔美国男性，我没有遇到你们说的这些问题。 ”

与斯佩茨一样，他表示，主管们不会容忍种族歧视用语。不过他表示， “ 如果两个人互相把对方当朋友，那么交谈中使用种族主义称呼 ” 也很常见。

对琼斯来说，他的职业之路不是上升而是离开。他表示，孩子们和自己的心理医生劝说他回去开卡车。他表示： “ 每个人都有一个不能接受的点。现在，我终于又能自由地呼吸了。 ”

儿子的相同之路

如果 Nummi 代表了汽车行业的过去，那么迪亚兹很肯定，特斯拉就是汽车行业的未来。





然而在他看到纸板包上的种族主义涂鸦之后，情况发生了变化。他表示，他最终发现，特斯拉的工作环境非常恶劣，他根本不愿意在这里工作。

特斯拉表示，迪亚兹 “ 让他的主管注意到了这幅画 ” ，特斯拉随后对此进行了 “ 迅速、彻底的调查 ” 。画这幅画的员工受到警告，并被停职停薪。

尽管自己有过这样的经历，但迪亚兹还是希望小儿子德米特里科能进特斯拉工作，获得该公司的薪水和股权。因此 2015 年，他把儿子招进来做外包工，在多个生产车间工作。

最初几周， 23 岁的德米特里科感觉不错。但是很快，他就开始注意到令人不安的事。他说，他在厕所里也看到了低俗的种族主义涂鸦。

一起诉讼显示，德米特里科先后向劳务公司和特斯拉的主管投诉了种族歧视问题，并抗议说这名主管 “ 每天都叫我黑鬼 ” 。几天后，他收到书面警告，称他存在不当行为。很快他就被解雇。特斯拉回应说，公司一再警告他穿防护服，但他置之不理。

他的父亲迪亚兹又坚持了几个月，最终也决定离职。

Twitter

sgnypost





