脸书声明其程序漏洞可能造成680万用户照片泄露

美国有线电视新闻网 15 日报道称，脸书公司当地时间周五（ 14 日）声明其程序漏洞可能已造成 680 万用户的非公开照片泄露。

根据脸书的说法， 9 月 13 日至 9 月 25 日间，约 1500 个第三方软件的 876 名作者可以浏览用户并未公开分享的照片，这其中包括用户上传到脸书服务器但并未发布的部分。

报道称，现在该漏洞已修复。脸书方面表示，将会向有可能受到此次漏洞影响的用户发送通知，该公司一位程序主管 Tomer Bar 已在其博客上就此向用户致歉。在被问及为何延迟数月才公布这一消息时，脸书发言人表示， “ 我们一直在调查这个问题的原因及其影响，进而保证我们能够联系到正确的第三方开发者和受漏洞影响的用户。所以我们花了一些时间用建设性方式去提醒人们，还做了相应的翻译工作。 ”

无独有偶，早在今年

3

月，脸书就曾出现过个人资料大量泄露的情况。英国数据分析公司

Cambridge Analytica

的一名数据学家曾爆料，其公司从

2014

年起已收集数以百万计美国

Facebook

用户的个人数据。

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