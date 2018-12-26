腾讯大重组转型产业互联网

新华网引述腾讯控股（ 00700 ）主席马化腾表示，腾讯将进行大规模组织结构调整，由消费互联网向产业互联网转型。





腾讯今年踏入 20 周年，展望公司未来 20 年的发展，马化腾认为“互联网 + ”正在进入“下半场”，流量红利已届尾声，爆炸性的用户增长将放缓，市场机会正在向产业互联网转移。





他说，腾讯将利用云计算、支付、人工智能、网络安全等基础设施协助产业合作伙伴，搭建新一代智能产业生态，通过把消费者和产业连接起来的方式，创造新价值。他又指腾讯会继续沿着“互联网 + ”的方向深耕细作，努力成为各个产业的数码化助手，积极协助经济和社会发展。





大摩重新纳入焦点名单





中宣部出版局副局长冯士新早前在游戏产业年会上“放风”，透露首批部分游戏已经完成审核，正检视刊发版号，惟申报游戏数量较多，消化需时。





摩根士丹利发表报告，把腾讯纳入焦点名单，取代华润电力（ 00836 ），原因是当局恢复游戏审批程序，以及腾讯非游戏业务盈利潜力，相信可提供触发股价上升的因素，加上腾讯目前估值已接近历史谷底，具有吸引力。不过，该股周一股价仍回吐 1.46% ，收报 310.6 元。今年 8 月，大摩把腾讯从亚太（除日本外）、环球新兴市场，以及中国 / 香港的焦点名单中剔除，并换入华润电力。





此外，腾讯云印度第二个数据中心对外开放，确立南亚市场双可用区格局。

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