中美货品倘全加关税 出口势降一成

社科院估明年 GDP 增长 6.3% 贸战冲击最大





中国社会科学院发表 2019 年《经济蓝皮书》，预计今年中国经济增长 6.6% 左右，明年增长将放缓至 6.3% ，相信经济不会硬着陆。社科院数量经济与技术经济研究所主任娄峰表示，预测 2019 年经济增长将呈先降后增，按年回落，主因中国潜在经济增长率持续下滑，加上外需及内需受压，贸易战更是明年中国经济最大外部冲击。





对于中美贸易战的影响评估，娄峰指出，随着贸易战加剧，对中国经济的负面影响比美国更大。按目前贸易战进展估计，明年中国及美国出口将分别下降 7.5 个百分点及 8.8 个百分点，而中国及美国就业人数有机会减少 860 万人及 125 万人；假设贸易战发展至中美互向对方所有商品加征 25% 关税，对美国出口的负面冲击仍是最伤，中国及美国出口料分别下降 9.7 个百分点及 10.9 个百分点。





倡谈判妥协 宽松财策





娄峰称，贸易战对中美经济都会构成冲击，而欧盟、澳洲及日本等地区出口亦会受到不同程度拖累。不过，对其他国家而言，中美贸易战一般可带来正面影响，尤其是中国产品的替代国家，越南及墨西哥得益最大，预期越南经济增速可升至 18% ，墨西哥则增加 0.8 个百分点。





社科院模拟贸易战发展至 2025 年，计算争端对中国政策的累计效应，相比美国，贸易战对中国的负面影响持续时间更长，消化的过程较美国缓慢，势将对中国经济造成中长期的持续性困扰。娄峰建议，中国应加强与美国协商谈判，避免争端升级，并要有更积极、宽松的财政措施，以减税降费为核心。





至于企业投资方面， 2018 年居民及企业的中长期贷款均进入负增长阶段，反映企业对未来欠缺信心。国务院发展研究中心研究员张立群解释，中小企及民企对市场信心不足，企业未来投资走势值得担心； 11 月中国出口按年增长 5.4% ，但按月跌 10.2 个百分点，显示贸易战对中国出口的实际冲击已浮现，到明年影响更显著。社科院预计，今年全年中国出口增长 12.4% 。





华内需乏力值得关注





张立群分析，今年年中，企业因应贸易战加关税而“赶订单”，并把明年部分出口需求提前于今年释放，因此推高基数，相信明年出口增速有机会下降；加上内需不振，整体需求增速降低，将令经济下行压力加大。





中国内需增长乏力亦值得关注，张立群补充，虽然今年 10 月及 11 月的投资增速有小幅回升，但反弹基础并不稳固。其中，考虑到当前房地产市场销售及开发商的信心，相信明年房地产投资增速将下调；而地方政府融资模式转变需要较长时间，地方基建投资要回复较强势增长，不可能很快显现。





中国驻美大使崔天凯接受内地传媒访问时说，现时最重要任务是要落实两国元首达成的共识，还指双方都要妥协。

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