中共庆改革开放40年 江泽民、胡锦涛缺席

中国今（18日）召开改革开放40周年大会，在盛大的庆祝典礼中却出现违和场面，习近平前两任领导人江泽民、胡锦涛意外未出席大会，仅习在会场上唱独角戏，引发外界揣测。





据报导，改革开放大会现场，第一排共21个座位，中共总书记习近平坐在中间位置，左右两旁分别是国务院总理李克强和全国人大常委会委员长栗战书，其余则包括其他中共中央政治局常委与委员等人，却意外发现中共前总书记江泽民和胡锦涛缺席此次重要大会。





作为改革开放继承者、第三和第四代领导人的江泽民及胡锦涛意外地缺席大会，引发媒体关注，有港媒报导，10年前的改革开放30周年大会，时任中共总书记的胡锦涛演说时，前任的江泽民也出席、并列主席台，这象征改革开放事业一脉相承，但今天江胡二人却神隐，立即引发各界揣测。





有传言指出美中贸易战爆发、中国备受美方压力，中共党内开始出现质疑习近平施政的杂音，其绝对权威可能受到动摇，而今改革开放40周年大会，是江胡二人出席营造出党内团结表象的大好机会，却意外缺席如此重要场合，相当罕见。





不过也有媒体认为，习近平今天演说已向包括江胡二人致敬，肯定他们的历史地位，认为外界无须过度解读江胡缺席的重要性。

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