习近平：没人能当中国的“教师爷”

中国今天召开改革开放40周年大会，中国国家主席习近平演说时意有所指表示，没有人能够当中国人的“教师爷”，对中国人的改革道路“颐指气使”，强调“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”外媒对此解读，习近平对西方国家的呼吁，采取相对挑衅的态度。





习近平今天发表中国改革开放40周年谈话，他除了用75个字简短提到台湾问题，也针对中国体制遭西方国家批评回击，强调中国会坚持中国特色社会主义道路，绝不更改道路。





习近平认为，“中国改什么、怎么改，必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度的目标为根本尺度，该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”





他还强调，“在中国这样一个有着5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。”





习近平这段话受到外媒关注，解读为是针对西方国家相对挑衅的态度；此外，外界原先预期习近平今天的谈话会调整经济政策，但内容不如预期，反倒是加深国际间批评声浪。（自由时报）





Twitter

sgnypost





