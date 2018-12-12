俄“杀人狂”共杀害77名女性 被判终身监禁

外媒称，来自俄罗斯伊尔库茨克州安加尔斯克市的前警察米哈伊尔 · 波普科夫此前因杀害 22 名女性被判终身监禁，如今他又被加判一个无期徒刑。

俄罗斯连塔网 12 月 10 日援引国际文传电讯社的报道称，波普科夫被认定在 60 宗新发现的奸杀女性案及 1999 年其警察同事遇害案中有罪。

据调查，波普科夫 1992 年至 2010 年实施了至少 84 起谋杀。 16 至 40 岁的女性成为牺牲品。

报道称， 2015 年，波普科夫因 22 桩谋杀案被判处终身监禁。然而，在对新谋杀供认不讳后，他被移送至关押重犯的 “ 黑海豚 ” 监狱的时间又往后推迟了一些。

刑事案卷和起诉书多达 322 卷。法院精神病专家对波普科夫作出的嗜杀成性的诊断不属于精神紊乱症状。

另据德新社 12 月 10 日报道，一家法院表示，俄罗斯一名前警察因杀害 55 名女性和 1 名男性而被判有罪，由此，他杀害的女性总人数达到 77 人之多。

声明称，波普科夫会随意寻找受害者，跟她们搭讪。声明中写道： “ 受害者最终被发现死在城外的树林、墓地或路边。 ”

俄罗斯联邦调查机构称，凶手被称为 “ 安加尔斯克疯子 ” ，被害人中还包括其一名警察同行。

调查委员会在一份声明中称，执法人员做了相当全面的工作，分析未侦破的案件，将波普科夫与这些案件联系在一起，包括讯问了 1000 多名可能的证人。

报道称，作为一名前警察，波普科夫对法医的工作有一定了解。俄罗斯媒体曾报道称，多数受害者都被肢解了。法院在声明中称： “ 有 17 名受害者的身份尚未确定。 ”

虽然一些小报曾报道波普科夫只对醉酒女和卖淫女下手，但调查委员会称，受害者包括 “ 社会各阶层的女性 ” 。俄罗斯新闻社报道称，波普科夫的动机是怀疑其妻子不忠。

报道称，三年前，波普科夫因杀害 22 名女性被判终身监禁。他已被革除警察少尉的职衔。





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