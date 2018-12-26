中国成功试射导弹 被报瞄准台湾海峡 台国防部称报道不实

中国日前成功试射了一枚俄制S400防空导弹。日本共同社报道说，这次试射以台湾海峡为目标。有台湾媒体报道说，中国这次试射成功而且就是对准台湾海峡。对此，台湾国防部26日驳斥说，媒体报道与事实不符，未经查证迳行报道，恐将引起社会不安与紧张。
中国官方媒体环球时报25日在报道中引用俄罗斯媒体“观点报”的报道说，俄方消息人士透露，这次试射12月上旬在中国国内靶场进行，“在
模拟敌方以高强度电子干扰条件下，中方使用S-400系统配备的48N6E导弹，成功拦截了速度为每秒3公里的高超音速弹道导弹靶弹”。
报道还说，俄罗斯专家认为，这次试射中S-400 导弹表现出极远射程，在未来可能的台海冲突中将发挥重要作用。
中国是第一个使用俄制S-400导弹系统的外国军队，第一个团的S-400防空导弹装备已经在今年5月全部交付给中国。 中国在今年7月末和8月初开始对S-400防空导弹进行测试，发射后的防空导弹针对的是中国军队靶场中的弹道飞行目标。这次报道指出中国以台湾海峡为试射目标格外引发议论。
有分析说，S-400 导弹的射程在250公里到400公里之间，这个距离足以涵盖全台湾。即使台湾战机从东岸起飞，中国也能监测到其动静。台湾自由时报说，俄罗斯的S-400 系统能让北京对台湾的国家安全构成更完整的威胁。（美国之音）
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