美联邦政府继续部分停摆 签证审批暂未受影响

美国联邦政府因开支授权脱节在星期六（2018年12月22日）进入部分停摆。由于国会和白宫就政府开支问题依然争执不休，政府开支继续没有着落。在圣诞节长假后原本需要在星期三（2018年12月26日）恢复运作的许多政府部门将继续停摆，包括处理美国对外关系的美国国务院中的一些部门。
由于时差关系已经进入星期三工作日的美国在亚洲的使领馆也受到影响。美国驻中国大使馆在微博中说：“由于拨款问题未决，本账号将不会定期更新。”
不过，美国驻北京大使馆表示：“所有领事服务将于12月26日起按正常约定时间恢复。”
在首尔，美国驻韩国大使馆星期三表示，尽管联邦政府部分停摆，只要情况允许，大使馆的签证和其他领事事物会正常进行。
熟悉政府运作的人士们说，国务院会使用签证和护照申请费继续处理有关事务，但会关闭一些运作，并临时冻结雇用新员工。
在政府部分停摆期间，外国游客可能访问的美国一些国家公园和靠政府拨款运作的一些博物馆会关闭。
另外，大约38万联邦雇员临时下岗，42万名政府员工被要求暂时无薪酬工作，包括检查入境者入关的海关和边境保护局的5万名职员。
美国国会未能通过一项包括为边境建墙拨款的政府开支法案。特朗普总统说，他不会在不包含这项拨款的开支法案上签字。双方在这一问题上僵持不下，导致政府开支中断。
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