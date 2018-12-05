中美谈判结果各说各话 美股重挫 道指跌近800点

市场对于中美两国“一个饭局各自表述”有疑虑，外电引述消息人士透露，中国政府之所以尚未能够就中美元首的贸易峰会做出明确回应，是因为高层官员目前仍然在国外陪同国家主席习近平访问。今早中国商务部于8时发表“商务部新闻发言人就中美经贸磋商答记者问”，早上发文较为罕有，并且提到“90天”的谈判时间，是早前中方未有公布，且美国驻华大使微信未能转发的文章有涉及的内容。





纽约股市三大股指4日跌幅均超过3%。





截至当日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌799.36点，收于25027.07点，跌幅为3.1%。标准普尔500种股票指数下跌90.31点，收于2700.06点，跌幅为3.24%。纳斯达克综合指数下跌283.09点，收于7158.43点，跌幅为3.8%。





板块方面，标普500指数十一大板块当日十跌一涨，金融板块和工业板块分别以4.4%和4.35%的跌幅领跌，由于避险需求推动，公用事业板块上涨0.15%。





科技股方面，苹果收市报176.69元，跌4.39%，谷歌母公司Alphabet收市报1062.47元，跌4.82%，亚马逊收市报1668.4元，跌5.86%，Facebook收市报137.93元，跌2.23%。（新华社、香港明报综合）

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