美股市反常暴跌 美媒：不相信习特会停火协议

综合媒体12月4日报道，4日，美股重启恐慌性抛售，小幅低开后盘中跌幅扩大，因市场仍担忧全球贸易问题未来是否将可真正得到解决。同时，美债收益率倒挂引发市场对美国经济可能出现衰退的担忧。





截至收盘，道指跌799.36点，报25027.07点，跌幅为3.10%，创下10月10日以来的最大单日跌幅；标普500指数跌90.31点，跌幅为3.24%，报2700.06点，跌穿200日移动平均线；纳指跌283.09点，跌幅为3.80%，报7158.43点。





对于美国股市的暴跌，《南华早报》称，这是因为周末的“习特会”没能够让投资者相信，贸易战停火是真正的缓刑。





报道称，这也表示投资者起初对“习特会”潜在的贸易协议的解读过于乐观了。 报道称，起初的乐观没有持续多久。12月3日，特朗普（Donald Trump）和他的顾问互相矛盾的评论使得投资者感到疑惑。12月4日早上，特朗普也不再称赞协议，而是重申了他在贸易问题上的强硬立场。在一个威胁性的推文中，他说：“当其他人或其他国家来到我们国家抢夺我们国家的财富时，我希望他们为这么做的特权付费。”





《华尔街日报》也报道称，投资者对中美贸易休战的疑虑使得他们担心经济增长的速度。





一些投资者说，对本周末达成的为期90天的关税停火协议的热情消退导致了股市暴跌。 据悉，在中美贸易战持续并有可能于2019年1月1日进一步升级之际，中美领导人当地时间12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行了会晤。这次会晤使得中美贸易战暂时停火，给谈判赢得了更多时间。





白宫网站12月1日就“习特会”发表声明称，在贸易问题上，美国总统特朗普同意2019年1月1日之后，对中国2,000亿美元商品加征关税的比例仍然维持在10%，不会提升至25%。





但是声明也强调，特朗普和习近平还同意，迅速开始关于强迫技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和偷窃、服务业和农业方面结构性改变的谈判。双方一致同意，努力在未来90天里完成这项工作。如果在90天后双方仍无法达成协议，关税比例将从10%提升至25%。 （多维新闻）

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