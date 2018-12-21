美媒：中国海军崛起 美濒海舰还未使用已过时

因为引擎故障进厂修了两年多的“自由”(Liberty)号濒海战舰(littoral combat ship)已维修完成重返舰队。虽然是个好消息， 但这艘在2008年服役的首艘美国海军频海战舰，与其他同样命运多舛的濒海战舰一样，都面临了一个新的问题：面对快速发展的中国海军舰艇，终于回到海上的濒海战舰，却发现自己已成为过时的武器。
据美媒《大众机械》报导，自由号是首艘濒海战舰，2008年服役时还相当风光，它的设计是一种用于海岸线附近行动的小型护卫舰艇。但是过去10年来情况已大不相同。瞬息万变的地缘政治与中国海军的崛起，使得濒海战舰基本上已无用武之地。目前美军虽有11艘濒海战舰，但2018年全年没有实际部署过一艘，所有的11艘濒海战斗舰目前都在维修或设备测试之中。
报导说，自由号在前年参加环太平洋军演后发现引擎严重受损，一直修到最近才恢复执勤。据美国海军学会新闻网站(USNI)指出，受损是因海水泵的机械密封发生泄漏，导致海水渗入柴油发动机系统内。自由级濒海战斗舰有两台活塞式柴油发动机用于日常推进，另外有两台劳斯莱斯MT30燃气轮机用于高速航行。
濒海战舰计划的另一个问题是缺乏设备，它最初设计为可使用模组化的结构，依需求套用不同的任务模组，包括反舰、反潜、特种部队支援、扫雷与其他任务。但是从开始建造至今的15年内，没有任何一个任务模组完成投入使用，导致战舰缺乏可用的模组来执行任务。舰上主要武器只有一管57mm的机枪，大概也就是一艘海岸巡防艇的武装。
报导表示，美国海军计画于2019年首次部署濒海战斗舰。但是五角大厦对该计划非常缺乏信心，已经把订购的数量从52艘减少到32艘，保留的经费将用来购买一个新级别的导弹护卫舰。（中时电子报）
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