中国外交部称中方坚决反对美国以“网络窃密”为由起诉两名中国公民

中国外交部发言人华春莹周五称，周四美方捏造事实、无中生有，在网络安全问题上对中方进行无端指责，以所谓“网络窃密”为由对两名中方人员进行“起诉”。此举严重违反国际关系基本准则，严重损害中美合作，性质十分恶劣，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。
刊登在中国外交部网站的新闻稿援引其的话称，中国政府在网络安全问题上的立场是一贯的、明确的。中国是网络安全的坚定维护者，一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密。中国政府从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为。
“我们敦促美方立即纠正错误做法，停止在网络安全问题上对中方的诬蔑抹黑，撤销对中方人员的所谓起诉，以免对两国关系以及双方在相关领域的合作造成严重损害。”华春莹并表示，中方将采取必要措施坚定维护中国的网络安全和自身利益。
新闻稿称，长期以来，美国有关部门对外国政府、企业和个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动，这早已是公开的秘密。美方以所谓“网络窃密”名义对中方进行无端指责，纯属倒打一耙，自欺欺人。中方绝不接受。
她并表示，英国等个别国家也在网络安全问题上发表了诬蔑中国的言论，他们纯属无中生有、别有用心。我们绝不接受，坚决反对。“我们敦促这些国家尊重事实，停止对中方的蓄意诬蔑，以免损害他们与中国的双边关系和重要领域合作。”
据一份法庭文件显示，美国检方周四公布了一份起诉书，指控两名中国公民对包括美国海军和美国国家航空航天局(NASA)在内的多家美国政府机构和企业实施电脑黑客攻击。起诉书说，黑客攻击目标包括美国海军、美国国家航空航天局，以及涉及航空、航天和卫星技术的公司。
美国、英国、澳洲和新西兰抨击中国，称后者发动所谓的全球网络商业知识财产偷窃活动，这暗示全球在进一步联手打击这一行为。（路透社）
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