文在寅：半岛仍是临时和平 明年构建永久和平机制

据韩联社报道，20日，韩国总统文在寅听取韩国国防部2019年度工作计划时指出，虽然无核化进程正在稳步推进，但朝鲜半岛仍处于临时性和平状态，明年要致力于构建半岛永久和平机制。
文在寅表示，直到去年，半岛还处于一触即发的紧张状态，但在短短1年间，韩朝宣布结束半岛战争状态，通过对话开启半岛和平时代，并签署《9·19军事协议》，全面停止一切敌对行为。韩朝日前还试点拆除警备哨所（GP），解除共同警备区武装等。
文在寅表示，相信国民已切身感受到半岛迎来和平。他强调，“韩军凭借强有力的国防力量为营造半岛和平气氛做出了贡献。只有韩军继续保持强有力的国防能力，半岛和平时代才能持续下去。在半岛安全局势瞬息万变的情况下，韩军应加快自身改革步伐，发展成为值得民众信赖的军队。”
文在寅指出，军方基于公正、透明的原则做事时才能取信于民，因此需要公开国防预算细目。2019年，韩国国防预算达46.7万亿韩元，同比增幅（3.5万亿韩元）创历史新高。他要求军方透明地执行这笔预算，致力于提高国防力量。
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