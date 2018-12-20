中国商务部称确实计划明年1月与美方谈判 已就相关议题进行详细讨论

中国商务部周四表示，确实有计划在明年1月与美国方面举行谈判，双方工作团队保持密切沟通，已经就相关议题进行详细讨论；此前中方降低自美进口汽车关税是落实双方达成共识的举措之一，是积极信号，双方的目标是妥善解决经贸问题，
商务部发言人高峰在例行发布会上称，近期中美双方的副部级通话，主要就近期磋商安排交换了意见，相信双方只要相向而行、共同努力，就能促进双方达成共识。
“经贸合作在中美关系的压舱石作用不会改变、互利共赢的本质不会改变，”高峰称，今年以来即便出现经贸摩擦，但双方合作的潜力是巨大的，越来越多的人认识到中美双方应该合作，压舱石的作用应该加强而不是减弱。
他并预计，今年全年对外投资规模有望与去年持平。月度数据的波动有偶然性也有必然性，今年11月ODI下降是因为去年基数较高。
同时他指出，中国消费市场保持平稳发展的趋势没有改变，下一步将优化商品和服务的消费供给，改善消费环境，促进消费市场持续健康发展。
中国财政部上周五表示，将从2019年1月1日起，对美国制造的汽车和汽车零部件暂停加征关税三个月，此前世界最大的两个经济体之间的贸易战休战。
中国商务部上周五公布，1-11月对外非金融类直接投资(ODI)累计1,044.8亿美元，与去年同期基本持平；对外投资合作健康有序发展，投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。（路透社）
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