美专家：习收获更多 关键分歧90天难解

中美峰会达成暂时不互征新关税共识，美国有专家认为，习近平比特朗普获得更多。中国专家则指出，如果符合中国改革开放的时间表，又能稳定双边关系，中国或会将一些事情提前来做，如知识产权及技术转让问题等。





美国之音引述美国智库“战略与国际研究中心”资深研究员葛来仪（ Bonnie Glaser ）认为，除非美国和中国谈判人员就美中经济关系中的结构问题达成协议，否则“两国可能会在 90 天后重返贸易战”。





华盛顿智库威尔逊中心基辛格美中关系研究所主任戴博（ Robert Daly ）也认为， 90 天的谈判期内要维持积极的氛围并不容易。他表示这次峰会，习近平比特朗普获得更多，“习近平赢得暂缓执行额外关税，同时也赢得进一步谈判的承诺，这都是他想要的。特朗普没有得到他在 6 个月前得不到的东西”。





中国国际问题研究院特聘研究员贾秀东对本报表示，中美避免加征新关税是积极的进展，“至少不要升级，并为通过谈判解决问题提供了契机”。至于最终结果如何，他认为取决于美方态度。贾秀东认为，如果符合中国改革开放的时间表，又能稳定双边关系，中国或会将一些事情提前来做，如知识产权及技术转让问题等。他强调中国不放弃自主权并不意味挑战美国，事实上中国过去的发展也给美国带来庞大利益。他又认为这次峰会不存在输赢问题，也不存在中国让步的问题，“是互利共赢的结果，说明零和游戏在这中美之间是行不通的”。





倘符改革进程 华或提前处理知识产权等诉求





至于中国在介绍成果中没像白宫声明中提到大量采购美国商品，贾秀东表示这不是新说法， 2017 年特朗普访华时，中国已同意大量采购美国商品，“只是后来受贸易战影响而没进展而已；如果贸易战缓解了，中国愿意向美采购。问题是美国反而对出口中国诸多限制”。（明报）

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