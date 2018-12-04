英媒：90天后中美贸易战将以更加凶猛的方式重新开打

有分析认为，北京方面是否公开承认白宫声明中的承诺无关紧要，因为 90 天后加征更高关税的权力仍完全掌握在美国总统特朗普手中。





英国《金融时报》 12 月 3 日报道，中美贸易战已达成停火协议，但协议的条款清楚表明，当敌对不可避免地重新爆发时，谁将占据上风。





作为美国明年 1 月 1 日起不对约一半中国进口产品加征更高关税的交换条件，中国政府已同意就一份长长的让步清单进行讨论。如果这个清单得到全面实施，将从根本上改变中国体制的性质。





根据白宫对美国总统特朗普（ Donald Trump ）与中国国家主席习近平在阿根廷会晤的总结，中国同意在短期内从美国购买 “ 大量农业、能源、工业和其他产品 ” 。中国还同意立即就 “ 强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务和农业方面的结构性变革 ” 展开谈判。





美国除了 90 天的最后期限外什么也没提供，这个期限过后，如果特朗普对北京方面的让步不满意，美国将把对 2,000 亿美元中国进口商品加征的关税从 10% 提高到 25%—— 也就是原计划在 2019 年 1 月 1 日采取的行动。





报道称，由于习近平几乎不可能实施、或者说甚至不可能同意对中国经济的如此广泛的改革，几乎可以肯定，到 2019 年 2 月底，贸易战将以更加凶猛的方式重新开打。





的确，习近平为自己和处境艰难的中国经济争取到了一些时间。他和同僚们一定指望着特别检察官穆勒（

Robert Mueller

）的调查正在收网，或者

90

天过后会有其他事情分散特朗普的心力。





报道称，特朗普通过暂停贸易战，为谈判伙伴设定严苛的条件，他可以同时展现强势和理性。这有助于特朗普安抚其政府内主张对中国采取更宽大态度的人士，比如财政部长努钦（

Steven Mnuchin

）和国家经济委员会主任库德洛（

Larry Kudlow

），同时，除了将推动贸易战全面爆发的势头稍稍收敛之外，特朗普没有做出任何让步。





据《金融时报》

12

月

3

日发表的社评文章称，北京方面迅速而真诚地同意进行大规模改革的可能性很小，更不必说开始实施这些改革，甚至令人信服地承诺实施这些改革都不太可能。中国在会晤后发布的声明甚至没有提到详细的改革清单，也没有提及

90

天的期限，而是着重强调华盛顿暂缓加征关税。

（多维新闻）

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