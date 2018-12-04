关于贸易战协议的具体内容 中美各说各话

中美两国元首在阿根廷参加 20 国集团 (G20) 峰会期间举行会谈后，双方周六同意贸易战休战。





一位白宫官员周一表示，美国预计中国将立即采取行动，包括降低美国汽车关税、停止窃取知识产权和强制技术转让。





但是，对于到底达成了哪些共识，中美官方却有不同说法。以下是一些关键分歧：





** 高通 -NXP 交易 **





白宫说，习近平表示，如果之前未获批准的高通收购恩智浦半导体 (NXP) 的交易再度提交，他对批准该交易持开放态度。





中国高级官员在记者会上没有提到这宗收购交易。但是，至少一家中国主要官方媒体在官微账号中提到这项交易，并提到了白宫的声明。





然而，高通 (Qualcomm)(QCOM.O) 周一表示，不打算重新启动出资 440 亿美元收购荷兰同业恩智浦半导体 (NXPI.O) 的收购。





** 中国经济结构性转变 **





美国白宫表示，特朗普与习近平已经同意立即就强制技术转让、知识财产保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务以及农业方面的结构性改变开始谈判。





中国国务委员兼外交部长王毅的说法则没有那么具体，他对记者表示，中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡问题。





王毅补充称，双方同意相互开放市场，在中国推进新一轮改革开放进程中使美方的合理关切得到逐步解决。





中国环球时报周一报导称，据了解，中美双方将探讨从扩大市场准入到保护知识产权，避免强制技术转让，再到共同反对网络窃密等一系列共同关切的问题，并且达成协议。





**90 天谈判期 **





白宫称，两国需在未来 90 天内谈判，解决强制技术转让等美方诉求，否则 10% 的税率将提高到 25% 。税率原定明年 1 月 1 日开始上调，但习特会之后暂停调高。





王毅没有提到这一时间表，不过中国官方媒体提到。中国商务部副部长王受文告诉记者，中美将加速谈判以解除 ( 对一些其他商品 ) 现有的 25% 关税，但没有给出时间表。





中国驻美大使崔天凯周一告诉记者，考虑到未来三个月两国的假期情况，实际谈判时间不到 90 天。





** 中国购买美国商品 **





白宫称，中国将同意从美国采购大量农业、能源、工业和其他产品，购买数额待定。并称中国已同意立即开始向美国农民购买农产品。





中国没有直接提到将开始购买的具体商品，也没有给出有关何时开始买的时间表。





** 额外承诺 **





美国财长努钦周一表示，中国在习特晚宴上提出了逾 1.2 万亿美元的额外贸易承诺。





白宫经济顾问库德洛说，这个数字是一个宽泛的基准，指的是购买美国商品的民间交易，要视市场情况而定。





库德洛说，中国还承诺立即开始取消关税和非关税壁垒，包括降低其 40% 的汽车关税。特朗普周日在推特上表示，中国已经同意削减美国产汽车的进口关税。





库德洛补充道，美国企业将首次获得在华合资企业的多数股权。





中国方面尚未证实努钦和库德洛给出的这些细节。





不过，中国的证券日报网称，目前政府相关部门正讨论对美下调进口车关税的可能性，但目前尚不知下调关税的具体幅度和时间表。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





