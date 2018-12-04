关于贸易战协议的具体内容 中美各说各话

中美两国元首在阿根廷参加20国集团(G20)峰会期间举行会谈后，双方周六同意贸易战休战。
一位白宫官员周一表示，美国预计中国将立即采取行动，包括降低美国汽车关税、停止窃取知识产权和强制技术转让。
但是，对于到底达成了哪些共识，中美官方却有不同说法。以下是一些关键分歧：
**高通-NXP交易**
白宫说，习近平表示，如果之前未获批准的高通收购恩智浦半导体(NXP)的交易再度提交，他对批准该交易持开放态度。
中国高级官员在记者会上没有提到这宗收购交易。但是，至少一家中国主要官方媒体在官微账号中提到这项交易，并提到了白宫的声明。
然而，高通(Qualcomm)(QCOM.O)周一表示，不打算重新启动出资440亿美元收购荷兰同业恩智浦半导体(NXPI.O)的收购。
**中国经济结构性转变**
美国白宫表示，特朗普与习近平已经同意立即就强制技术转让、知识财产保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务以及农业方面的结构性改变开始谈判。
中国国务委员兼外交部长王毅的说法则没有那么具体，他对记者表示，中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡问题。
王毅补充称，双方同意相互开放市场，在中国推进新一轮改革开放进程中使美方的合理关切得到逐步解决。
中国环球时报周一报导称，据了解，中美双方将探讨从扩大市场准入到保护知识产权，避免强制技术转让，再到共同反对网络窃密等一系列共同关切的问题，并且达成协议。
**90天谈判期**
白宫称，两国需在未来90天内谈判，解决强制技术转让等美方诉求，否则10%的税率将提高到25%。税率原定明年1月1日开始上调，但习特会之后暂停调高。
王毅没有提到这一时间表，不过中国官方媒体提到。中国商务部副部长王受文告诉记者，中美将加速谈判以解除(对一些其他商品)现有的25%关税，但没有给出时间表。
中国驻美大使崔天凯周一告诉记者，考虑到未来三个月两国的假期情况，实际谈判时间不到90天。
**中国购买美国商品**
白宫称，中国将同意从美国采购大量农业、能源、工业和其他产品，购买数额待定。并称中国已同意立即开始向美国农民购买农产品。
中国没有直接提到将开始购买的具体商品，也没有给出有关何时开始买的时间表。
**额外承诺**
美国财长努钦周一表示，中国在习特晚宴上提出了逾1.2万亿美元的额外贸易承诺。
白宫经济顾问库德洛说，这个数字是一个宽泛的基准，指的是购买美国商品的民间交易，要视市场情况而定。
库德洛说，中国还承诺立即开始取消关税和非关税壁垒，包括降低其40%的汽车关税。特朗普周日在推特上表示，中国已经同意削减美国产汽车的进口关税。
库德洛补充道，美国企业将首次获得在华合资企业的多数股权。
中国方面尚未证实努钦和库德洛给出的这些细节。
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