朝鲜国有媒体称无核化也包括“彻底消除美国的核威胁”

朝鲜国有媒体周四表示，朝鲜对“朝鲜半岛无核化”的承诺还包括“彻底消除美国对朝鲜的核威胁”。
美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩6月在新加坡进行了历史性会晤，之后发表联合声明，重申了朝鲜“致力于实现朝鲜半岛无核化”的承诺，并且美国承诺为朝鲜提供安全保证。
但对于“无核化”究竟意味着什么，观点存在冲突或者说含糊不清，令双方磋商变得复杂化，目前似乎已陷入停滞。
朝鲜中央通讯社周四发表的评论是6月峰会以来，对于朝鲜如何理解无核化最明确的解释之一。
朝中社的社论指出，“当我们提到朝鲜半岛时，它包括朝鲜地区和韩国领土，而在韩国领土上部署着美国核武器和其他形式的侵略力量。”
“当我们提到‘朝鲜半岛无核化’时，正确理解应该是不仅只有南北韩，还有所有邻近地区都要消除核威胁因素。”
文章指出，朝鲜拒绝美国要求单方面无核化的呼吁，华盛顿应该放弃“通过压力和胁迫”迫使平壤放弃核武器的“幻想”。
美国表示，在朝鲜无核化取得更多可验证的进展之前，不会取消对朝鲜的制裁。(路透社)
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