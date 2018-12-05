中国对与美国达成贸易协议有信心 特朗普要求“真正协议”

中国周三表示对与美国达成贸易协议有信心，尽管美国总统特朗普发出新警告称，如果双方不能解决分歧，他将回到提高关税的做法上去。
中国商务部发表这番言论之前，北京在周六特习会之后的一段时间保持相对安静。
中国商务部在其网站上的简短声明中称，中方将从落实已达成共识的具体事项做起，越快越好，“双方经贸团队将在90天内，按照明确的时间表和路线图，积极推进磋商工作”。
“我们对落实有信心，”中国商务部表示，并称会晤很成功。
特朗普在推特上未排除延长休战期的可能性，但他警告称，如果谈判不能取得成果，将重新推出关税举措。
“与中国的协商已经开始。除非期限延长，否则协商将在我们与习近平主席在阿根廷共进美妙晚餐后的90天内结束，”特朗普在推文中写道。
他表示，如果美国政府未能与中国政府达成有效的贸易协议，就将向中国商品征收“高额关税”。
“我们要么与中国达成真正的协议，要么不达成任何协议--我们会在这种情况下对中国输美产品征收高额关税。我认为最终能达成协议，现在或将来，”特朗普在中国商务部发表声明的几分钟后发推文称。
今年多数时间，中美贸易战持续升级的威胁笼罩着金融市场及全球经济，投资人对于双方休兵起初感到松了一口气。
但市场人气很快变差，因怀疑双方能否在之前同意的90天磋商期内，就一系列存在极大分歧的问题达成一项实质性的协议。
如果无法达成协议，美国最早3月就可能采取新的关税行动，而中国则可能予以报复。
白宫称，中国已承诺开始购买更多美国商品，并立即取消关税及非关税壁垒，同时就涉及强制技术转让和知识产权保护的结构性变化开展谈判。
据熟悉情况的消息人士称，中国石油贸易商联合石化计划在3月之前重新进口美国原油。中国国家主席习近平和美国总统特朗普在20国集团峰会期间的会谈降低了中国对自美国进口的原油加征关税的风险。
**市场下跌**
全球金融市场周二下跌，因市场对短暂的磋商期内到底能达成何种协议持怀疑态度，加剧了围绕全球增长放缓的担忧。
中国股市沪综指.SSEC周三早盘收跌0.2%。
“尽管在G20峰会后敌意暂时降低，但美国与中国的关系仍将争吵不断，”穆迪一份报告称。
“在持续不断的贸易摩擦中，光是范围狭窄的协议及微小的让步，将无法弥合双方在经济、政治、战略利益的巨大鸿沟。”
美国和其他几个主要经济体的官员经常批评中国在谈判开放本国市场方面行动迟缓，而且不遵守承诺。
除了中国高层官员在特习会后向媒体进行过简要介绍外，中国对特朗普与习近平达成协议的评论很少，而且中美对于协议细节的表述也有一些差异。
“现在官员们面临着将协议内容具体化的艰巨任务，既要让中国可以接受，又要作出足够重大的让步，以免遭到特朗普政府内对华强硬派的阻挠，”凯投宏观本周在一份报告中称。
“如果90天之内没有达成协议，那也不意外，关税上调的生效日期只是比原先计划的晚了几个月而已。”
一位中国官员向路透表示，中国官员们在“等领导人回来”再公布细节。
中国国家主席习近平以及多数高级官员离开阿根廷后，已前往巴拿马和葡萄牙进行访问，将于周四返回国内。随行官员中包括商务部部长和外交部两位高级官员。
中国官方主流报纸环球时报周三发表社评称，特朗普政府发表有关协议的种种声明，包括中国将额外购买1.2万亿美元的美国产品，就是要突出、甚至渲染对己方有利的信息。
“中美三个月达成协议，这既是对中方、也是对美方的鞭策。因为一旦达不成协议，白宫向美国民众许诺的所有好消息都将失效。”评论称。
“如果最终达成协议，只会是双赢格局。如果达不成，那就让打打谈谈的局面多持续一段时间好了。中国社会需要一颗平常心。”(路透社)
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