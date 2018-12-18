亚洲股市下滑 因全球经济增长疑虑加剧

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.3%，日股日经指数.N225早盘收跌1.2%。
中国股市开盘下跌，沪深300指数.CSI300跌0.3%，香港恒生指数.HSI持平；而澳洲股市跌0.8%。
MSCI明晟全球指数周二跌0.05%，前一交易日曾触及2017年5月以来最低水准，自1月29日触及高位以来已下滑16%。
继前一交易日大幅下跌后，美国股指期货在亚洲时段涨0.4%。
周一标普500指数.SPX下跌2.08%，触及2017年10月以来的最低水平，跌穿2月遭抛售时创下的低点。自9月底以来市值已蒸发约3.4万亿(兆)美元。
纳斯达克指数.IXIC周一收跌2.27%，亚马逊(AMZN.O)挫跌4.5%。
曾经盛极一时的英国线上服饰零售商ASOS(ASOS.L)发布获利预警，令投资人大感震惊，拖累美国非必需消费品板块下挫2.8%。
“美国零售商在加征关税前持续囤积来自中国的消费性产品，增加库存。明年他们的成本料上扬。这或许是大家差不多知道的事，但现在正变成现实，”冈三资产管理策略分析师Tatsushi Maeno称。
全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国12月NAHB房屋市场指数跌至2015年5月以来最低。
上周中国及欧洲已陆续公布疲软的经济数据。
10年期美债收益率跌至2.853%，逼近12月10日触及的8月底以来低点2.825%。
**焦点转向美联储**
人们普遍预计美联储将在周三加息，这将是今年的第四次加息。
但许多投资者现在预计，经济动荡的迹象将促使美联储发出明年紧缩步伐放缓的信号。
周一，美国总统特朗普和他的高级贸易顾问加大了对美联储收紧货币政策的批评力度。
“令人难以置信的是，在美元非常强劲、几乎没有通胀、我们周围的外部世界都炸了窝了，巴黎在燃烧、中国在走下坡路的情况下，美联储甚至还考虑再次加息。见好就收吧!”特朗普在推特上写道。
几小时后，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)加大了批评力度，称美联储像9月份那样发出明年将继续加息的信号，简直是“疯了”。
美联储9月点阵图预测中值显示，决策者预计2019年将升息三次，而货币市场期货显示，如今市场预期明年至多升息一次。
“从现在到年底的主要事件将是美联储明天会怎么做，”野村除日本外亚洲股市研究部门驻香港主管Jim McCafferty称。
“考虑到企业信心和主要宏观经济的迅速变化，我认为也许美联储会就经济增长和未来升息力度给出更加平淡的信号，但这个情况发生的可能性极小”他补充说。
“温和升息”的阴影令美元受限。
欧元兑美元EUR=小幅走高至1.1355美元，周一涨0.4%。
美元兑日圆JPY=跌0.1%至112.70日圆，周一下跌近0.5%。
离岸人民币兑美元CNH=小幅上升至6.8900。
投资者等待中国国家主席习近平在庆祝改革开放40周年大会上讲话的细节。
中国料将在本周召开一年一度的中央经济工作会议。
油价延续跌势，因有迹象显示美国供应过剩，而且因担忧全球经济增长和能源需求，投资者人气仍受抑。
美国原油期货周一低见每桶49.01美元，创去年9月来最低。该合约最新报49.37美元，日内跌1.0%。
布兰特原油期货跌0.65美元或1.1%，至58.96美元。(路透社)
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