改革开放40年 美媒：习近平对西方指指点点表不屑

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）12月17日报道，习近平在庆祝改革开放40周年大会上发表的讲话，相对显示出对西方国家要求中国对经济进行大规模改革呼吁的不屑论调。
报道重点关注习近平两个主要观点，一个是反对外国对中国颐指气使，坚持改革自主权，一个是强调中共在改革中的领导作用。
报道称，习近平在讲话中说：“在中国这样一个有着5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。” “改什么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度，该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”
报道还注意到，习近平在讲话中强调中共在未来改革的核心领导作用，称“必须坚持党对一切工作的领导，不断加强和改善党的领导。改革开放40年的实践启示我们：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。”
CNBC12月17日在习近平发表讲话前发表的报道中称，预计中国国家主席习近平将在18日庆祝改革开放40周年大会上，释放对西方国家有关要求做出何种回应的信号，西方国家对其减少国家控制的要求日益增长，而这将对中美两国能否在90天谈判期结束前达成贸易协议构成重要影响。
一些人希望，西方国家的压力将推动习近平加快对经济进行结构性改革，希望习近平在18日的讲话中，释放改革开放是否将继续实施以市场为导向政策的信号。
分析称，如果习近平不这么做，他可能将让中国走到与对华日益走对抗路线美国的对立面上。 据彭博社12月18日报道，《红色资本主义：中国非凡崛起脆弱的金融基础》（Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise）的共同作者豪伊（Fraser Howie）12月17日对彭博社电视台说，中国改革开放的年代已经从根本上终结，在习近平执政下，改革焦点已经改变。
他说，习近平政府的改革在某种程度上发生倒退，强化了对国家的控制，使私有与国有的界限模糊不清。 美国有线电视新闻网（CNN）刊文称，中国面临转折，是被特朗普（Donald Trump）总统拉着，进一步开放，还是将更多的权力交给共产党？
美国前贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）在接受采访时说，在习近平时代，邓小平的一些改革开放措施已经停滞。 彭博社也对习近平的讲话进行了及时的报道，标题是《习近平称中国将继续与经济风险进行“三大战役”》。
报道称，习近平在讲话中说，“我们要坚持以供给侧结构性改革为主线，积极转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，积极扩大内需，实施区域协调发展战略，实施乡村振兴战略，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。” （多维新闻）
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