调查：欧洲基金减持股票持仓并增持现金 因经济成长疑虑加深

欧洲基金经理人的股票配比降至六个月低位，现金配比则上升，金融市场今年在有关全球经济体质的担忧下益发动荡。
在12月7-19日针对14位欧洲资产经理人的调查显示，12月股票投资组合配比从逾45%降至43.9%。现金配比则从7.2%增至9%，为7月以来第三高。
“回顾9月，股市季节性回到平盘上方，投资人受到过去几季企业获利增长有韧性的激励，热切地准备迎接年底升势，”Robeco的Peter van der Welle表示。
然成长放缓和地缘政治恶性循环的迹象迅速打消了乐观情绪。中美贸易战、英国退欧之路坎坷、意大利与欧盟在预算方面的僵持不下，以及阿根廷和土耳其危机，均给2018年市场带来冲击。
Peter van der Welle补充称，“地缘政治风险加剧之际，主要经济地区的宏观经济层面的负面意外增加，投资人因此受到摇撼。投资人可以挽救这一切吗？或许吧。”
在股票投资组合中，投资人配置在北美股票的比重大致持稳于42.5%，但调降日本股市比重约1个百分点至7.9%。
在此同时对欧元区股票配比跳升略高于1个百分点至29.8%，创5月以来最高，新兴亚洲股市及英国持仓也处于数月来高点。
展望2019年股市发展，许多基金经理人预期新兴市场股票将表现良好，称近期的修正已经超跌。
在全球固定收益投资组合方面，欧洲基金经理人调降近半数英国债券持仓，比重降至2.8%；基金经理人同时将北美配比降低至28.1%，日本以外亚洲地区的配比也下调。
欧元区债券受惠于这波资金移转，持仓比重上升三个百分点至53.3%，在此同时拉美及新兴欧洲固定收益产品持仓也增加。(路透社)
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