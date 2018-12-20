港媒：越南黑工涌港 被层层剥削

近年香港涌现大量越南非法劳工（黑工），这些黑工在越南境内被人安排偷渡来港工作，期间被层层剥削。
星岛日报今天在报导中表示，今年1至6月，香港入境事务处拘捕了2882名非法劳工，去年和前年则分别拘捕了超过6000人，当中越南是黑工主要来源地之一。
报导表示，该报记者在越南调查发现，越南芒街市为“人蛇”（偷渡者）偷渡出境的热点，“蛇头”（安排偷渡的人）云集。
报导引述当地“蛇头”说，目前每名工人偷渡到港需要缴付人民币3600元，当中3000元给带领偷渡者，600元给“蛇头”作中介费。
“人蛇”通常3至7人成行，经广西前往广东珠海或深圳，再经水路或陆路偷渡到港，偷渡费一般由香港“介绍人”（职业中介）支付，日后在工资中扣除。
报导表示，若以市场平均时薪港币70元的洗碗工计算，每月工作28天，每天工作14小时，应可获港币2万7440元。
但黑工却被剥削，雇主实际上只会发放5折薪金，即港币1万3720元，再扣除付还中介费，实际收入只有9604元，折合时薪24.5元，远低于香港法定时薪34.5元。
除了被剥削工资，报导引述知情者说，这些黑工在非法搭建木屋居住，与吸毒者和露宿者为邻，每月还要支付千元租金，不断被榨取血汗钱。（中央社）
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