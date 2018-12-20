习近平谈改与不改 中国前官员：背景是美对中要价

中共总书记习近平一席“该改要改、不该改坚决不改”话语惹议论，前中石化董事长傅成玉称，背景是美国对中国要价，不能发展高科技领域，要将发展权限制在美方的设计轨道内。
新浪财经与央广经济之声主办的“2018新浪金麒麟论坛”今天在北京举行。中国石油化工集团有限公司前董事长、第12届全国政协常委傅成玉出席演讲时，除回忆改革开放的小故事，并强调，中国可以扩大开放市场让利，但是不能让出发展权与国家主权。
新浪网报导，傅成玉表示，他在改革开放初期还是打杂的年轻人，被抽调为对外石油合约和招标做准备工作。一位领导开会时说：“我们认为改革开放、对外合作，是对国家、对民族有好处的，但是我们也要随时准备坐牢。”
他指出，当时“以阶级斗争为纲”还未彻底结束，甚至有海外侨领给中央写信说，“搞了将近30年革命，把殖民地赶跑了，在海上（中外合作开采油田）又要搞新租界”。中国科学院等学者也给中央写信说，“这是一种卖国行为”。
对于改革开放初期景象，傅成玉表示，他于1980年到广州工作，1982年回北京出差却没有饭吃。原因是广州已经取消粮票，到了北京没粮票根本不能吃饭，而且过了吃饭时间，除了副食品商店，“什么饭店都不开，只有找原来的朋友要粮票”。
他还回忆说，当年像他30多岁的年轻人，拿人民币32元工资，最期盼的是退休后能拿到70多元，“因为最高（职称）的老专家当时拿70多元。因为中国20来年不涨工资，我们认为这就是常态”。
对于习近平在总结改革开放40周年的“该改的我们就要坚决改，不该改的坚决不能改”一席话，傅成玉认为，海外（媒体）老是突出这句话，但是不知道，“背景是美国对我们的要价”。
他指出，美国不仅是谈贸易，“所有要价条件都在贸易之外”，实际是要限制中国发展，全面遏制中国发展，限制在高科技领域的发展，希望把中国未来的发展纳入美方设计的轨道内。
傅成玉强调，中国可以让利，进一步扩大开放市场就是让利，让全世界共用中国的改革发展的成果，但是“我们不能让出发展权，不能让出国家主权”。（中央社）
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