特朗普与多位前美国总统在老布什丧礼上互动冷淡

前美国总统布什 (George H. W. Bush) 周三的国葬仪式上，现任总统特朗普与多位历任总统齐聚一堂，但在这场充满感情与良好气氛的仪式中，这些曾经入主白宫的人士之间看不到温暖。





仪式在华盛顿国家大教堂举行，特朗普与前任总统奥巴马和前第一夫人米歇尔被安排坐在第一排，特朗普在入座时与奥巴马夫妇尴尬地握手。





前总统克林顿及前国务卿希拉里就坐在奥巴马夫妇旁边，但特朗普并没有和他们打招呼。当特朗普和他的妻子梅拉尼娅 (Melania Trump) 入席时，在 2016 年总统大选中败给特朗普的希拉里只是点了点头，脸上没有笑容；前总统卡特和他的妻子也出席了这场丧礼。





特朗普整场仪式都是坐着，双手不时交叉在胸前，凝视前方。





不过许多人认为，特朗普自 2017 年 1 月就任以来一直缺乏党派观念以及政治方面的客套，与布什家族也存在嫌隙，因此他的出席算是展现难得一见的一面，也受到了布什家族的温情接待。





今年稍早前参议员麦凯恩 (John McCain) 的丧礼规模与老布什不相上下，但特朗普并未出席，还得要人说服他让白宫降半旗致哀。





特朗普和麦凯恩长期争斗，在麦凯恩的丧礼上，他的女儿还在一场激动的演说中骂了特朗普一顿。





但对于布什，特朗普宣布全国致哀一天。当布什的灵柩移至华盛顿时，特朗普还前往致意，前总统小布什 ( 布希 )(George W. Bush) 夫妇人在华府的时候，特朗普也拜访了他们。





特朗普的举动和几位前任总统呈现很大反差。在特朗普抵达之前，克林顿夫妇和奥巴马夫妇友好寒暄。两位前第一夫人在见面时拥抱良久，丧礼结束后要离开时两人双手紧扣。





小布什和前排所有的总统夫妇握手，同时还重演在麦凯恩丧礼上网路疯传的一段画面，把某样东西、可能是糖果拿给了米歇尔。





美国第

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任总统小布什在致悼词的时候，也盛赞了克林顿与父亲的友谊；克林顿在

1992

年的总统大选上击败了老布什。不过目前看来，这样的友谊在现任第

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任总统身上是看不到的，起码目前是如此。

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路透社

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