美国收益率曲线部分出现倒挂 究竟意味着什么？

美国公债收益率曲线本周部分 “ 倒挂 ” 引发热议，这究竟是预示经济即将步入衰退的典型信号，还是可以用技术原因解释过去的短期问题而已？





不管出于什么原因，如果投资者和分析师忽视来自债市的这个信息，都要自担后果。在最近的记忆里，美国经济每次发生衰退之前的 15 个月到两年左右时间，都出现了收益率曲线倒挂的现象，即短债收益率高于长债。





“ 收益率曲线对于美国经济未来展望给出的信息让投资者后背发凉， ”Washington Crossing Advisors 资深投资组合经理 Chad Morganlander 说。 “ 情景假设让人不寒而栗。 ”





诚然，本周的倒挂仅限于收益率曲线前段，而不是得到更密切研究的衰退前兆如两年 /10 年期公债收益率之差。现在的情况是，五年期公债收益率跌至两年和三年期公债收益率下方。





比如在 2005 年 12 月，短债收益率曲线出现类似的倒挂，之后两年期和 10 年期公债收益率也很快倒挂。 2007 年 12 月即开始出现大衰退。





1990 年那波经济衰退前，在 1988 年末显然也出现了这种模式。 2001 年衰退前，整个曲线在 2000 年 2 月同步出现倒挂。





** 技术问题还是基本面预警？ **





以当前的情况为例，投资者和经济学家都在争论：这是对未来经济趋疲的预警，还是反映了其他因素，比如对公债价格下降的大规模投机性押注最近出现逆转以及美联储对公债的高额持仓。





其中一个焦点是，这是否意味着市场开始对美联储利率路径产生怀疑。美联储三年来持续加息，而且料将进一步提高利率，包括在两周后的下一次会议上。





知名债券基金经理人冈德拉克 (Jeffrey Gundlach) 倾向于认为这是一个基本面信号。他对路透表示，它表明 “ 整体债券市场不相信美联储先前拟调升利率直至 2019 年的计划 ” 。





与此同时，本周的走势恰逢美国公债市场发生持续的持仓变化。





对冲基金和其他投机者通过期货市场先前积累了创纪录的美债空头仓位，五年期公债的看空押注最多。但他们在过去几周内将这些空仓削减了一半以上，这可能导致五年期公债价格过度上涨。债券价格和收益率走势相反。





“ 很大程度上是动量驱动的， ” 纽约 Stone & McCarthy Research Associates 的市场策略师 John Canavan 表示。 “ 我确实认为，在空头回补和平掉亏损头寸的推动下，这种走势已经过头了。 ”





另一个当前发挥作用的因素在之前的倒挂事件中并不存在，即美联储为减轻 2008 年金融危机影响而在手上积累了 3.92 万亿美元债券。虽然美联储一年多以来一直在减持这些资产，但其债券持仓仍然是全球最大，并被视为抑制较长期收益率的一个因素。





** 创纪录的经济扩张 **





撇开可能的解释，美国经济正处于史上第二长扩张期的中间，分析师和投资者均慎防不可避免的景气反转。





汽车和楼市等一些商业领域走软，部分归因于升息；随着借款成本的上升，负债累累的企业则担心来不来得及还债。





美联储官员已表示，这些情势发展值得关注，但对于将收益率曲线倒挂视为是最可靠的经济衰退讯号，多位官员一再对此表达其审慎立场。





部分交易商表示，收益率曲线大幅趋平走势可能已经过头，若周五公布的 11 月就业数据显示就业及薪资强劲增长，其走势可能反转。





由于预期国内经济成长放缓，整个收益率曲线倒挂的风险上升，但在此同时经济看来相当稳健，因就业市场强劲，且通胀温和。





分析师表示，去年联邦政府大规模减税提振企业信心，但是美国和主要贸易伙伴贸易陷入紧张，恐将拖累经济。





退一步讲，就算收益率曲线最新变化和许多人怀疑的一样，是经济滑坡的初步征兆，但这并未显示经济滑坡何时开始、也没有显示滑坡程度有多严重。





“

这不是一个牢靠的预测指标，因收益率曲线倒挂之后的某个时点衰退，可能是倒挂后的一年、可能是两年、也有可能是三年，

”

纽约

DataTrek Research

共同创办人

Nicholas Colas

表示。

“

虽然这对市场有些意义，但收益率曲线倒挂后，经济仍可能会有非常强劲的一年。

”（路透社）

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