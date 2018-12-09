孟晚舟被捕 传美企业高层担心中国报复

美国企业6日在新加坡举行闭门安全会议中讨论一个重要议题：中国通讯大厂华为财务长孟晚舟被捕，在中国运营的美国公司恐受到报复。
2名消息人士表示，在美国国务院海外安全顾问委员会（OSAC）新加坡分会既定会议中，美国大公司主管忧心美国企业和主管受到报复。
消息人士并说，许多与会者表示，他们的公司正在考虑限制非必要的中国旅行，并打算将会议移至中国境外。
根据消息人士和其中一名与会者在LinkedIn发文，迪士尼公司（Walt Disney Co）、谷歌（Google）、脸书（Facebook Inc）和PayPal控股公司（PayPal Holdings Inc）等企业的安全部主管都有出席这场会议。
在相关消息公开之前，这些公司都拒绝置评或不予回应。
在新闻刊出后，Google发言人梅多斯（Taj Meadows）发表声明表示，会议中发生的事遭到“曲解”。他坚称，“无论是公开表明或闭门会议，都没有讨论到华为财务长被捕或是在中国运营的美国企业”。
梅多斯也说，他并未在会议现场，无法证实与会者是否有非正式地讨论赴中国旅行一事。
这场会议的讨论内容凸显出在中国经营的美国企业普遍忧虑，在美中两国贸易争议处于剑拔弩张的对峙情势下，这些企业早已面临拿捏微妙分际以取得平衡的窘境。
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