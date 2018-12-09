孟晚舟被捕 中国警告有“严重后果”，加拿大回应了

中国外交部星期六（12月8日）紧急召见了加拿大驻华大使，要求立即释放华为CFO财务长孟晚舟，“否则必将造成严重后果”。对此，加拿大外交作出回应。
中国外交部说，中国外交部副部长乐玉成紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。乐玉成指责加拿大政府扣留孟晚舟是“于法不顾，于理不合，于情不容，性质极其恶劣”。他还说“中方强烈敦促加方立即释放被拘押人员，否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任”。
媒体认为，这是中国到目前为止对孟晚舟被捕所做出的最为强烈的反应。
针对中国的“强烈抗议”和“必将造成严重后果”，加拿大外交部发言人奥斯滕星期六回应说，加拿大外交部长星期五的声明之外，没有什么要补充的。
加拿大外交部长弗利兰星期五说，加拿大与中国的关系是重要的和有价值的，加拿大驻华大使也向中国保证，可以进行领事服务。
当问及中国方面可能会对事件作出反弹，加拿大总理特鲁多星期五对媒体说，加拿大和北京有着良好的关系。
加拿大检方周五表示，美国政府以欺诈罪为由，正寻求引渡孟晚舟。目前在加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院举行的孟晚舟保释听证会暂时休庭，星期一将继续进行。
华为公司星期六发表的一份简短的声明说，将继续关注下周的保释听证会，并相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论。
检方在前一天的听证中指出，如果孟晚舟在美国被定罪，她每一项控罪的最高刑期是30年，这令她有动机逃离加拿大，回到中国。此外，孟晚舟拥有多本护照，潜逃风险大。
孟晚舟辩方律师则表示，孟晚舟有多本过期的护照，但她现在只有两本有效护照，包括一本中国护照和一本香港护照。
此外，《温哥华太阳报》还报道说，孟晚舟提供的宣誓书说，她在温哥华拥有两处房产，一处位于桑那斯社区，另一处位于Dunbar社区。
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