北京鼓励智库赴美 协助中美降温

香港南华早报网站今天报导，北京当局为了鼓励智库专家协助降低中美紧张关系，已放宽对这些智库的财政限制，以及相关专家在美国的停留时间。





报导引述消息人士表示，中国为了寻找让中美紧张关系降温之道，正鼓励智库成员或学者到美国进行交流和研究。





据报导，最近几个月来，北京当局放宽这些智库的财政限制。此外，中方研究人员若是前往熟悉中美关系，且获美国政府资助的智库，北京当局也放宽他们的停留时间限制。





但报导指出，对北京来说，这项工作的最大挑战，是中国智库专家难以向美国的保守智库，传达北京方面的讯息，而这些保守智库对美国总统特朗普政府，较具有影响力。





据报导，北京当局曾禁止中国研究人员只能在美国停留一周，但这项决定遭到研究人员反弹，认为这只会让中国更加难以掌握美国国内情况。





这些研究人员还说，正是因为相关禁令，让中方无法更早得知华盛顿拟对中国货品提征关税，直到首轮关税谈判结束后才知晓。





报导表示，随着中美致力打破贸易谈判僵局，中国方面决定对少数学者解除相关停留限制。





消息人士还透露，中国领导层鼓励智库专家与美方进行公共外交和非官方接触，并找寻其他沟通管道，以便掌握美国对中国的想法。（中央社）

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