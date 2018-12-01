全球市值No.1变天 这家巨头以8512亿美元超过苹果

刚刚，老牌科技巨头微软以8512亿美元的市值重回巅峰，超过苹果8474亿美元。
苹果万万没想到，一个多月前市值还超过万亿美元，如今不仅跌去超过2500亿美元，还把维持了近8年的全球第一大市值的宝座给丢了。
微软基本没跌
10月3日以来，美股科技巨头开始较大的跌幅。其中苹果作为连续霸占近8年的全球第一大市值的科技巨头，市值更是蒸发超过2500亿美元，跌幅超20%，成为在此轮美股调整中下跌市值最大的公司。
而微软股票以较小的跌幅避开了这场浩劫，市值快回到历史新高的位置了，并逐步缩短和苹果之间的市值差距。
而在刚刚，苹果继续下挫，市值缩水至8474亿美元，导致市值被微软反超，这是2010年年中以来微软市值首次超越苹果，成为美股最高市值的科技股。
缺创新，销量变少了
没想到8年后，苹果的市值又被微软反超回去。
业内认为，这与iPhone销量低迷，产品缺乏创新有关。
尽管前一阵子，苹果股价刚成为美股第一个市值突破1万亿美元大关的科技公司，但人们难免对iPhone的销售额仍占苹果全部收入的近60%的情况感到担忧，因为iPhone的销量似乎已经出现见顶的征兆。
苹果最新财报也显示出iPhone出货量不及华尔街预期，业绩展望较疲软，甚至还表示不再披露iPhone、iPad和Mac的销售数据等诸多信息，令投资者感到意外。这使分析师更难以估计未来iPhone的销售情况。
具体到各个产品以及业务部分，单看销量数字，不管是iPhone 还是 iPad、Mac 部分，三大硬件产品线均比较低迷，其中 iPhone 在第四财季共售出了 4688 万部，稍稍高于去年同期的 4667 万部，但低于市场平均预计的4750万部。
同时，苹果的业绩展望也令投资人不甚满意，净营收为629亿美元，比去年同期的525.8亿美元增长20%，超出市场预期的615.7亿美元；净利润为141.2亿美元，比去年同期的107.1亿美元增长32%；每股摊薄收益2.91美元，超出市场预期的2.78美元。
苹果在财报公布当天便创下了2014年1月以来的单日大跌记录。
最让投资者担心的，是苹果正在平庸化，失去了“改变世界”的初心：从一家高科技公司，蜕变成了一家消费品公司，而且还是奢侈品公司！
但随着乔布斯的离去，库克接任之后，苹果的创新屡被诟病。
有人评论：无论是大屏、全面屏、曲面屏、双摄像头、快充等，苹果都是跟随在别人的后面。并没有展现出一个创新企业应该具备的风貌和技术研发实力。
也有评论：自iphone4S以来，苹果几代产品再没有突出的创新看点，最大的亮点就是随产品迭代升级而提价。
前苹果CEO斯卡利更时在财经节目中怒怼苹果现任CEO库克，称他把苹果变成了如迪奥这样的奢侈品。并且他还表示，虽然目前苹果依然活得很好，但不排除未来5年内被竞争者超越。
就这样，缺乏创新的产品、一成不变的缺点、不断下滑的销量，让这家曾经市值突破万亿美元的公司，在短短几周之内，市值迅速蒸发，市值第一的宝座也随之离去。
微软重生：技术变革、云计算为先
作为一家老牌的科技公司， 1975年成立的微软，曾是PC时代的霸主，也早就登上过全球市值最高公司的宝座。
1999年微软就创造过6205.8亿美元的阶段性市值纪录。要知道，2000年的苹果公司的市值不到200亿美元。
2000年，42岁的微软创始人比尔•盖茨做了一个决定，任命自己大学的好友史蒂夫•鲍尔默为CEO，自己由前台走向幕后，完成一代互联网巨人的功成身退。
而此时，互联网时代兴起，PC业务开始衰退，鲍尔默带领下的微软开始掉队了。从收购诺基亚以失败告终，Windows Phone以失败告终，社交业务失败告终，再加上PC业务的衰退，微软的股价重挫。2013-2014年初，微软的市值已经不足3000亿美元，不到辉煌时期的一半。
这期间，苹果、谷歌、Facebook、Twitter等新兴巨头开始不断崛起，微软智能手机业务被苹果和谷歌绞杀，云计算行业亚马逊主导天下，Bing搜索继续烧钱，Windows 8诟病不断，Office仍与Windows绑定等等。
直至2014年，萨蒂亚•纳德拉临危受命，执掌微软，大刀阔斧进行“自我革命”，砍掉手机业务，放弃Windows Phone，转身拥抱云服务与AI，可谓为微软开启了第二个春天。
到了2018年3月，微软进行架构调整，微软调整为三大事业部：体验及设备、云计算及人工智能平台、人工智能及研究。其中Windows不再作为一个独立的事业部存在，Windows、Office、Surface、Xbox等核心业务并入体验及设备事业部，其它的零碎产品，归入新成立的云计算及人工智能平台事业部。
向云业务倾斜的微软获得了丰厚的回报。
据微软10月底发布的最新财报，截至9月30日的2019财年第一财季财报，微软当季营收为290.84亿美元，与去年同期的245.38亿美元相比增长19%，不计入汇率变动的影响为同比增长18%；微软第一财季净利润为88.24亿美元，比去年同期的65.76亿美元增长34%。
云业务的连续高速增长，让这家老牌科技公司充满了想象空间。除了强劲的云计算表现之外，微软拥有丰富的多元化业务，其中Windows、Xbox和Surface合计仅占微软全部收入的36%，反观谷歌86%的收入都来自于广告业务。
自今年10月股市暴跌重创全球大型科技股以来，微软股票以较小的跌幅避开了这场浩劫。在市值上，微软稳步超过了谷歌母公司Alphabet、亚马逊和现在的苹果。
终于，在2018年11月30日，微软再度回归全球市值最高公司的宝座。
20年前，当时的通用电气（GE）是全球市值第一，从1993年开始到1998年是全球市值第一，1999年随着科技股的暴涨，微软超越了通用电气，成为当时的市值全球第一。
然而随着2000年科技股泡沫的破灭，通用电气重新成为全球市值第一，2001年美国911之后及其伊拉克战争，带动原油价格暴涨，另一个超级巨头崛起，埃克森美孚（ExxonMobil） 的市值在2005年超越了通用电气成为市值第一。
2007年随着中国股市的崛起，另一个石油巨头超过了埃克森美孚，中国石油2007年11月上市后市值曾超过1万亿美元，但随后出现下跌，并于2008年5月前后将全球市值最大公司还给埃克森美孚。
在2009年中石油反弹的最高点曾短暂超越过埃克森美孚，埃克森美孚的全球市值第一维持到2011年8月，被当时“如日中天”的苹果公司超越。
从那时算起到2018年11月29日，苹果公司连续霸占全球市值第一超过8年时间，长达2668天，也是过去20年间，连续全球市值第一时间最长的一家公司。
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