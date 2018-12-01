全球市值No.1变天 这家巨头以8512亿美元超过苹果

刚刚，老牌科技巨头微软以 8512 亿美元的市值重回巅峰，超过苹果 8474 亿美元。

苹果万万没想到，一个多月前市值还超过万亿美元，如今不仅跌去超过 2500 亿美元，还把维持了近 8 年的全球第一大市值的宝座给丢了。





微软基本没跌

10 月 3 日以来，美股科技巨头开始较大的跌幅。其中苹果作为连续霸占近 8 年的全球第一大市值的科技巨头，市值更是蒸发超过 2500 亿美元，跌幅超 20% ，成为在此轮美股调整中下跌市值最大的公司。

而微软股票以较小的跌幅避开了这场浩劫，市值快回到历史新高的位置了，并逐步缩短和苹果之间的市值差距。

而在刚刚，苹果继续下挫，市值缩水至 8474 亿美元，导致市值被微软反超，这是 2010 年年中以来微软市值首次超越苹果，成为美股最高市值的科技股。





缺创新，销量变少了

没想到 8 年后，苹果的市值又被微软反超回去。

业内认为，这与 iPhone 销量低迷，产品缺乏创新有关。

尽管前一阵子，苹果股价刚成为美股第一个市值突破 1 万亿美元大关的科技公司，但人们难免对 iPhone 的销售额仍占苹果全部收入的近 60% 的情况感到担忧，因为 iPhone 的销量似乎已经出现见顶的征兆。

苹果最新财报也显示出 iPhone 出货量不及华尔街预期，业绩展望较疲软，甚至还表示不再披露 iPhone 、 iPad 和 Mac 的销售数据等诸多信息，令投资者感到意外。这使分析师更难以估计未来 iPhone 的销售情况。

具体到各个产品以及业务部分，单看销量数字，不管是 iPhone 还是 iPad 、 Mac 部分，三大硬件产品线均比较低迷，其中 iPhone 在第四财季共售出了 4688 万部，稍稍高于去年同期的 4667 万部，但低于市场平均预计的 4750 万部。





同时，苹果的业绩展望也令投资人不甚满意，净营收为 629 亿美元，比去年同期的 525.8 亿美元增长 20% ，超出市场预期的 615.7 亿美元；净利润为 141.2 亿美元，比去年同期的 107.1 亿美元增长 32% ；每股摊薄收益 2.91 美元，超出市场预期的 2.78 美元。

苹果在财报公布当天便创下了 2014 年 1 月以来的单日大跌记录。

最让投资者担心的，是苹果正在平庸化，失去了 “ 改变世界 ” 的初心：从一家高科技公司，蜕变成了一家消费品公司，而且还是奢侈品公司！

但随着乔布斯的离去，库克接任之后，苹果的创新屡被诟病。

有人评论：无论是大屏、全面屏、曲面屏、双摄像头、快充等，苹果都是跟随在别人的后面。并没有展现出一个创新企业应该具备的风貌和技术研发实力。

也有评论：自 iphone4S 以来，苹果几代产品再没有突出的创新看点，最大的亮点就是随产品迭代升级而提价。

前苹果 CEO 斯卡利更时在财经节目中怒怼苹果现任 CEO 库克，称他把苹果变成了如迪奥这样的奢侈品。并且他还表示，虽然目前苹果依然活得很好，但不排除未来 5 年内被竞争者超越。

就这样，缺乏创新的产品、一成不变的缺点、不断下滑的销量，让这家曾经市值突破万亿美元的公司，在短短几周之内，市值迅速蒸发，市值第一的宝座也随之离去。

微软重生：技术变革、云计算为先

作为一家老牌的科技公司， 1975 年成立的微软，曾是 PC 时代的霸主，也早就登上过全球市值最高公司的宝座。

1999 年微软就创造过 6205.8 亿美元的阶段性市值纪录。要知道， 2000 年的苹果公司的市值不到 200 亿美元。





2000 年， 42 岁的微软创始人比尔 • 盖茨做了一个决定，任命自己大学的好友史蒂夫 • 鲍尔默为 CEO ，自己由前台走向幕后，完成一代互联网巨人的功成身退。

而此时，互联网时代兴起， PC 业务开始衰退，鲍尔默带领下的微软开始掉队了。从收购诺基亚以失败告终， Windows Phone 以失败告终，社交业务失败告终，再加上 PC 业务的衰退，微软的股价重挫。 2013-2014 年初，微软的市值已经不足 3000 亿美元，不到辉煌时期的一半。

这期间，苹果、谷歌、 Facebook 、 Twitter 等新兴巨头开始不断崛起，微软智能手机业务被苹果和谷歌绞杀，云计算行业亚马逊主导天下， Bing 搜索继续烧钱， Windows 8 诟病不断， Office 仍与 Windows 绑定等等。

直至 2014 年，萨蒂亚 • 纳德拉临危受命，执掌微软，大刀阔斧进行 “ 自我革命 ” ，砍掉手机业务，放弃 Windows Phone ，转身拥抱云服务与 AI ，可谓为微软开启了第二个春天。

到了 2018 年 3 月，微软进行架构调整，微软调整为三大事业部：体验及设备、云计算及人工智能平台、人工智能及研究。其中 Windows 不再作为一个独立的事业部存在， Windows 、 Office 、 Surface 、 Xbox 等核心业务并入体验及设备事业部，其它的零碎产品，归入新成立的云计算及人工智能平台事业部。

向云业务倾斜的微软获得了丰厚的回报。

据微软 10 月底发布的最新财报，截至 9 月 30 日的 2019 财年第一财季财报，微软当季营收为 290.84 亿美元，与去年同期的 245.38 亿美元相比增长 19% ，不计入汇率变动的影响为同比增长 18% ；微软第一财季净利润为 88.24 亿美元，比去年同期的 65.76 亿美元增长 34% 。

云业务的连续高速增长，让这家老牌科技公司充满了想象空间。除了强劲的云计算表现之外，微软拥有丰富的多元化业务，其中 Windows 、 Xbox 和 Surface 合计仅占微软全部收入的 36% ，反观谷歌 86% 的收入都来自于广告业务。

自今年 10 月股市暴跌重创全球大型科技股以来，微软股票以较小的跌幅避开了这场浩劫。在市值上，微软稳步超过了谷歌母公司 Alphabet 、亚马逊和现在的苹果。

终于，在 2018 年 11 月 30 日，微软再度回归全球市值最高公司的宝座。





20 年前，当时的通用电气（ GE ）是全球市值第一，从 1993 年开始到 1998 年是全球市值第一， 1999 年随着科技股的暴涨，微软超越了通用电气，成为当时的市值全球第一。

然而随着 2000 年科技股泡沫的破灭，通用电气重新成为全球市值第一， 2001 年美国 911 之后及其伊拉克战争，带动原油价格暴涨，另一个超级巨头崛起，埃克森美孚（ ExxonMobil ） 的市值在 2005 年超越了通用电气成为市值第一。

2007 年随着中国股市的崛起，另一个石油巨头超过了埃克森美孚，中国石油 2007 年 11 月上市后市值曾超过 1 万亿美元，但随后出现下跌，并于 2008 年 5 月前后将全球市值最大公司还给埃克森美孚。

在 2009 年中石油反弹的最高点曾短暂超越过埃克森美孚，埃克森美孚的全球市值第一维持到 2011 年 8 月，被当时 “ 如日中天 ” 的苹果公司超越。

从那时算起到

2018

年

11

月

29

日，苹果公司连续霸占全球市值第一超过

8

年时间，长达

2668

天，也是过去

20

年间，连续全球市值第一时间最长的一家公司。

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