为何在谷歌搜索蠢货出现的是特朗普？谷歌CEO称没人为干扰

美国时间 12 月 11 日，谷歌 CEO 桑达尔⋅皮查伊（ Sundar Pichai ）在美国国会参加听证会，就谷歌搜索美国保守派内容是否遭到歧视、数据安全、假新闻、仇恨言论等议题展开讨论。

其中，美国国会众议员佐伊⋅洛夫格伦提的问题是，洛夫格伦问道： “ 如果你现在谷歌 ‘ 蠢货 ’ （ idiot ）的照片，出来的就是特朗普的照片。我刚刚就这么干过了。为什么会这样？ ”

对此，皮查伊给出了一个长而笼统的答案，解释了谷歌搜索是如何运行的。





皮查伊表示： “ 任何时候输入一个关键词，谷歌就会从我们的索引中抓取并储存高达几十亿个网页的信息内容，然后我们会根据超过 200 个检索点，比如关联性、新鲜度、流行度和人们如何使用的规律，将该关键词和网页进行匹配，再把排名高的网页内容放在搜索结果前面。基于这个运算模式，我们能够根据问题，提供最优的搜索结果。然后，我们会聘用一些外部人员对我们的搜索结果进行评估，他们会根据客观的标准给出评判。这就是我们如何保证谷歌的搜索引擎是有效的方法。 ”





洛夫格伦对该回答并不满意，随后尖锐地发问 “ 所以没有一些小人躲在帘子后面，决定什么内容适合出现吗？ ”

皮查伊回答： “ 搜索是一个大规模的运算过程，我们也不会人为干扰任何搜索结果。 ”

今年年中就有外媒报道，在谷歌搜索 “ 蠢货 ” ，就会出现特朗普的照片。美国科技网站 The Verge 报道，这缘于外部原因对谷歌搜索结果的干扰，也被叫做谷歌轰炸 “Google bombing” 。谷歌轰炸是指通过一些外部手段，骗过搜索引擎，将不相关的内容排在搜索结果前列，通常出现在政治和商业宣传中。

特朗普并不是第一个遭受

“

谷歌轰炸

”

的总统。在

21

世纪初，搜索

“

惨败

”

（

miserable failure

），也会出现当时的美国总统小布什（

George W. Bush

）的搜索结果。

Twitter

sgnypost





