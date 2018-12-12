特朗普称若华为CFO被捕案有助于与中国贸易谈判 他将会干预

美国总统特朗普周二称，若华为 CFO 在加拿大被捕一案有助于与中国达成贸易协议，他将对此案进行干预。





“ 如果我认为它对国家有利，如果我认为它对达成有史以来规模最大的贸易协议有利 -- 这至关重要 -- 对国家安全有利 -- 我肯定会在认为必要的时候干预的， ” 特朗普说。他在椭圆形办公室就广泛问题接受了路透专访。





中美两国的贸易争端加剧了近期美国股市的下滑，并使人怀疑特朗普在新的一年有可能被经济动荡所困扰。目前中美两国正在极力解决这一问题，特朗普乐观认为，他有可能与中国国家主席习近平达成一项贸易协议。





加拿大 12 月 1 日稍早应美国要求逮捕了华为 CFO 孟晚舟，美国指控她违反了制裁伊朗的法令。当天特朗普与中国国家主席习近平宣布了 90 天的贸易战停战期。





特朗普称，他尚未与习近平讨论孟晚舟被捕一事。他希望中国向更多美国产品开放市场，并停止华盛顿所谓的窃取知识产权行为。





** 中国贸易谈判正在进行 **





布宜诺斯艾利斯的习特会后，特朗普在受访时称，与中国的贸易谈判已通过电话在进行，而且美国与中国官员可能进行更多会谈。





特朗普说，中国重新购买大量美国大豆，逆转之前的举措。中国 7 月份对美国大豆加征关税，以报复美国对中国商品的关税举措。





“ 我今天刚刚听说，他们正在购买大量大豆。他们现在刚开始采购， ” 特朗普称。





但芝加哥的大宗商品交易员称他们没有看到中国恢复采购美国大豆的迹象。去年中国购买了美国大豆出口量的 60% ，交易价值超过 120 亿美元。





中美已经紧张的关系因孟晚舟被捕而进一步复杂化。法院文件指出，美国方面指控，对于华为控制一家在伊朗经营业务企业之事，孟晚舟对多家跨国银行做出误导性陈述，导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。





如果被引渡至美国，孟晚舟将面临密谋欺诈多家金融机构的指控。加拿大法院周二批准了华为 CFO 孟晚舟保释。





特朗普插手中国企业案件已有前例。今年稍早时，他重新考虑了对已认罪违反美国制裁伊朗禁令的中兴通讯的处罚，说这家电信设备公司是美国供应商的一大买家。

特朗普称，孟晚舟有可能获释。





“ 这可能有很多种不同情况发生。也有可能这件事将成为谈判的一部分。不过我们将与司法部谈一谈，我们要和他们谈谈，我们会找很多人一起参与， ” 他说。





被问及是否乐于见到孟晚舟被引渡至美国时，特朗普表示他要先看中国方面有什么要求。不过他也表示，华为被指控的那些做法是很麻烦的。





“ 这是一个大问题，我们和中国等国的很多公司之间都遇到过不同形式的问题， ” 他说。





至于国内方面，特朗普表示，他不担心在民主党 1 月掌控众议院后被弹劾。









“ 没有做错任何事、并帮助美国经济创下史上最佳表现的人很难被弹劾 ” ，他表示， “ 我认为若出现这种情况，大家都会反对。 ”





特朗普表示，关于他 2016 年大选中是否与俄罗斯勾结的调查指控是 “ 不值一提的小事 ” ，并称他通过当时的私人律师科恩 (Michael Cohen) 向两名女性支付封口费并未违反竞选财务法。





“

科恩是名律师，我觉得他知道自己在做什么。你依赖某个人，嘿，他是名律师。第一点：这不是竞选献金。就算是，也只是民事范畴。即便是民事范畴，我们的做法也没有违规，

”

特朗普说。

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路透社

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