共享单车盛极而衰 民众组团要ofo退钱

俗称小黄车的中国共享单车 ofo 因押金难退，近日被网友包围总部“组团退款”。此外，日前有网友表示，写英文信客诉立刻获得退款， ofo 再惹上歧视本国人的骂名。





2018 年对中国曾经红极一时的共享单车产业，是残酷的一年。随骑随还、透过手机开锁的共享单车，因方便和经营模式创新在 2016 年兴盛，但由于管理无序或过度竞争等问题， 2017 年中就有品牌陆续倒闭。





今年 4 月，共享单车龙头品牌摩拜单车被美团收购。竞争者 ofo 也出现财务问题，除了民众反应押金难退， 10 至 11 月更被多个法院列入被执行人名单，涉及执行标的超过人民币 5360 万元。





按照 ofo 的说法，提交退款申请后，将在 0 到 15 个工作天退还押金。但不少网友反映及媒体实测发现，即使超过 15 个工作天也未顺利拿到押金。





对 ofo 来说，在这样形势严峻的时刻，却碰上了另一件对公司形象雪上加霜的事。

综合媒体报导，一名网友在微博发文称，他想拿回在 ofo 平台注册所缴纳的 199 元押金，但由于听说申请流程要非常久，因此他决定以一名“来自美国加州、在中国生活了两三年、做事喜欢上纲上线”的外国人身分写一封英文投诉邮件。





根据截图画面，这名网友提到“退钱否则我可能会告你。 199 元不是什么大钱，但那是我的钱，我有权要回来”，没想到在一天内便迅速获得了退款，还得到一封道歉信。





尽管 ofo 并未证实此事，但若属实，这样的“双重标准”已让大量中国网友感到愤怒，“ ofo 组团退押金”这个微博热词更成了用户表达不满的出口。





北京青年报 16 日报导，当天在北京的小黄车总部，有大量市民“组团”前来退押金。而根据新媒体投资家网， 17 日排队人潮仍多，几百名用户在 ofo 总部所在北京中关村互联网中心，把电梯口堵得水泄不通。





根据腾讯新闻，

ofo

强调，现场退款和线上退款没有差别，现场只是对那些超过

15

天还没拿到押金的用户重新登记，并没有现场退押金的情况。（中央社）

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