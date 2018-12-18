在港约会金发美女 澳高官涉性骚扰辞职

澳洲总理莫里森领导的少数政府惊爆性丑闻，已婚的副总理助理部长（内阁职位）布罗德被当地杂志揭发上月于香港公干期间，在餐厅约会一名在一个“甜心宝贝”网站结识的金发美女。该女郎指布罗克会面时，多次将手放在她的腿上；而在此约会之前，他已向她发送情欲短讯。布罗德周一就有关指控辞职。





《 New Idea 》报道，联邦众议员兼副总理助理部长布罗德（ Andrew Broad ）通过一个“甜心宝贝”网站，结识年轻近二十年的艾美（ Amy ）。这类网站专供较年长富裕男性结识年轻女性。布罗德约艾美在香港高档的 Aqua Restaurant 见面，共进晚餐。四十三岁的布罗德在会面时，多次把她的手放在其腿上，她不喜欢布罗德的行为而离开。





副总理麦科马克证实已接纳布罗德的辞职，认为以布罗德面对的指控，他已经不适合继续担任原有职位，他感谢布罗德自九月出任其助理部长以来的服务。麦科马克不能确定布罗德是否曾挪用公帑约会艾美，但他认为布罗德不会这样做。布罗德辞去官职后，仍然保留国会后座议员身分。 《 New Idea 》报道，布罗德表示他已经向澳洲警方报案，怀疑女方可能参与刑事罪行活动，故此，他将不会就事件发表评论。





《 New Idea 》独家访问在约会网站使用别名“ Sweet Sophia Rose ”的艾美，她说，愿意和布罗德在香港共进晚餐，是因为两人已互通短讯逾一个月。艾美指布罗德在餐馆中吹嘘自己在澳洲国会的“重要”地位，甚至称自己是“占士邦”，试图引诱艾美。





艾美提及布罗德最初的通讯颇为简单，但他后来变得粗俗，并发出带有色情成分的短讯。在当中一个短讯中，布罗德说自己是澳洲一名小伙子，懂得骑马、驾驶飞机和“干我的女人”，其后再发短讯说“已预订一个艳丽的房间”与她幽会。艾美解释，她在网站上的个人简介已说明不会在约会时发生亲密关系。澳洲预期在明年五月大选，莫里森政府的过去一年的支持率，持续落后于在野工党，布罗德爆出性丑闻有如雪上加霜。（星岛日报）

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