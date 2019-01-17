卷宗丢失案后 习近平：政法机关要敢除害群之马

中共总书记习近平今天在中央政法工作会议上说，政法机关要敢于“刀刃向内、刮骨疗毒，坚决清除害群之马”。同时要努力打造一支“党中央放心、人民群众满意”的高素质政法队伍。





新华社报导，习近平在讲话中还说，要“全面落实司法责任制”，让司法人员集中精力尽好责、办好案，提高司法品质、效率、公信力。同时坚决防止“执法不严、司法不公”，甚至“执法犯法、司法腐败”。





中国最高人民法院发生卷宗失踪案后，中共 15 至 16 日在北京召开中央政法工作会议，受到外界一定程度的注意。根据报导，包括最高人民法院院长周强在内的部份中央及地方党政单位领导人，也以亲临及电话会议方式赴会。





报导指出，习近平说，政法系统要坚持“党对政法工作的绝对领导”，履行好“维护国家政治安全、确保社会大局稳定”、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。





习近平表示，政法系统要善于把中共的领导和中国社会主义制度优势转化为“社会治理效能”，完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理体制，打造“共建、共治、共享的社会治理格局。





他说，各地区、各部门主要负责主管要落实好“平安建设领导责任制”，履行好“维护一方稳定、守护一方平安”的政治责任。





习近平还提到，黑恶势力是社会毒瘤，严重破坏经济社会秩序，侵蚀中共执政根基。要咬定

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年为期目标不放松，保持强大攻势。要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后关系网及保护伞不放，在“打防并举、标本兼治”上，下真功夫、细功夫，确保取得实效、长效。（中央社）

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