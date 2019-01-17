美发表中国军力报告 中：罔顾事实

美国国防情报局发表中国军力报告，称统一台湾是中国军事现代化的主要动力，打造自身成为全球强权。中国外交部发言人华春莹今天说，这份报告“罔顾事实”，对中国战略意图“妄加评论”。





美国之音报导，美国国防部下属的国防情报局 15 日公布最新“中国军力报告”说，“北京长期的兴趣是最终促使台湾与中国大陆统一，并阻止任何宣称台湾独立的企图，这已经是中国军队现代化的主要驱动力。”





这份军力报告还指出，中国已迅速建立一支具有强大杀伤力的军队来覆盖海陆空、太空和资讯等领域，以便让中方将自己的意志，强加于所在区域或更远地区。





中国外交部今天举行例行记者会，华春莹在回答媒体提问时说，美方有关报告“罔顾事实”，充满冷战思维和零和博弈思想，对中国的发展道路、战略意图和国防建设“妄加猜测和评论”，“其中有些无端指责非常荒谬，极不专业，中方对此坚决反对”。





她并声称，“台湾问题是中国内政”，并引用中共总书记习近平在“告台湾同胞书”发表 40 周年纪念会上所说，中国“愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但绝不会为各种形式的台独分裂活动留下任何空间”。





她并敦促美方恪守“一个中国”政策，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。（中央社）

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