朝中社：习近平接受金正恩邀请访平壤

朝鲜最高领导人金正恩与夫人李雪主同行周一（7日）搭乘专用列车出访北京，与中国国家主席习近平会面，并在周三（9日）结束访华行程。朝鲜官媒朝中社周四（10日）指出，金正恩已经邀请习近平访朝，对于金正恩的邀约，习近平也爽快的答应。
根据《朝中社》10日报导，金正恩与习近平周二（8日）在北京人民大会堂举行高峰会谈。报导称，两人就“国际、朝鲜半岛政局情势”与“无核化协商过程”等共同关心事务进行商讨与研究，并进行“有深度的交流”，同时谈论到有关第二次特金会的问题。
新华社另外亦报道指，习近平与金正恩一致同意努力推动双边关系，持续推进朝鲜半岛问题政治解决进程，为地区和世界和平与繁荣发展作出贡献。习近平指出今年是中朝建交70周年，愿意与朝方共同引领中朝关系未来发展，双方保持高层交往、加强战略沟通。
习近平表示，半岛和平对话大势已经形成，中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持平壤方面与韩国持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，以及支持各方透过对话解决各自合理需求。，中方愿意为半岛和平稳定出力。金正恩赞赏中方为半岛和平发挥作用，朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决问题，为朝美首脑会晤取得成果而努力。（星岛日报）
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