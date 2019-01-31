美FBI抓捕第2名苹果中国籍工程师 中企否认有接触

仅时隔六个月，同样的剧情再次上演 …… 又是苹果公司，又是 FBI 抓人，对象又是涉嫌窃取机密的中国工程师。

据美媒《华尔街日报》 1 月 30 日报道，美国联邦调查局（ FBI ）近期公布的一份证词中称，苹果公司的中国籍工程师陈冀中（音译）涉嫌窃取该公司自动驾驶汽车项目的机密信息，于上周被捕。若罪名成立，陈冀中将面临最高 10 年监禁和 25 万美元罚款。





FBI 一名特工在 1 月 22 日提交的证词中称，陈冀中是于 2018 年 6 月被苹果聘用，担任自动驾驶汽车项目 “ 泰坦计划 ” （ Project Titan ）的硬件开发工程师。

今年 1 月 11 日，有一名苹果员工看到陈冀中用相机拍摄自动驾驶汽车项目所在的工作区，觉得其行动 “ 可疑 ” 就举报了他。之后苹果公司要求查看陈冀中的所有个人设备，发现他已将有关工作的电脑数据备份到了个人硬盘上，此举违反了苹果的政策。

证词中称，苹果通过调查发现，陈冀中拍摄了约 100 张苹果大楼内的照片，以及 2000 多份包含机密材料的文件，其中包括手册、原理图、图解表等。

对于这些指控，陈冀中解释，他之所以将工作内容备份到个人电脑上，是为了 “ 保险起见 ” ，打算在公司内部申请之用。

但苹果公司表示，后来发现陈冀中除了申请内部岗位外，还申请了一家在自动驾驶项目上与苹果竞争的中国公司。证词中称，苹果公司 11 日与陈冀中通话后对其做出停职处理。

苹果还在一份声明中表示， “ 我们正与有关部门就此事展开合作，并将所有问题都提交给 FBI” 。

被停职后不久，陈冀中表示他要回国看望生病中的父亲，但是在苹果的要求下，陈冀中推迟了自己的行程。

直到上周，陈冀中计划飞回中国的前一天被 FBI 逮捕。报道称，在支付了 50 万美元的保释金后，陈冀中于 25 日获释。若罪名成立，陈冀中将面临最高 10 年监禁和 25 万美元罚款。

这也是自去年 7 月以来，苹果公司发生的第二起类似事件。 2018 年 7 月， FBI 指控苹果前工程师、中国籍员工张晓浪窃取公司的自动驾驶汽车商业机密。他在出境返回中国之前，遭到 FBI 逮捕，指控称他下载了公司专利文件，准备离开苹果公司，入职小鹏汽车。

当时小鹏汽车发布声明表示，张晓浪入职当天就签署了知识产权合规文件，该文件没有记录显示他向小鹏汽车上报任何敏感和违规的情况。

而针对这一次，也有媒体报道称，陈冀中最近申请的是小鹏汽车的一份工作。小鹏汽车 1 月 31 日对此予以否认，称从未收到此人的求职申请，也没有与该人士进行任何有关招聘或业务方面的接触。媒体报道与小鹏汽车有关的消息并非事实。





一直以来，苹果公司对研发自动驾驶汽车怀有 “ 野心 ” 。但在本月中旬，有不少外媒报道指出，在作为核心利润来源的 iPhone 销售遇挫后，苹果可能在考虑缩减自动驾驶汽车项目规模，甚至考虑彻底结束该项目。有的还称，苹果自动驾驶团队出现裁员。

就在上周，苹果公司的发言人承认了裁员的消息，称解雇了

“

泰坦计划

”

约

200

多名员工，其中有一些人被转移到了公司其他部门的项目。

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