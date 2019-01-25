美国务卿:将向委反对派提供超2000万美元人道援助

当地时间 24 日，美国务卿蓬佩奥在华盛顿召开的美洲国家组织有关委内瑞拉问题会议上呼吁，该组织 35 个成员国都应该承认 “ 瓜伊多临时政府 ” ，并宣布美方将在 “ 后勤保障允许的情况下 ” ，向 “ 临时政府 ” 提供超 2000 万美元的人道主义援助。





据哥伦比亚广播公司（ CBS news ）报道， 24 日蓬佩奥在美洲国家组织举行的一次特别会议上呼吁，该组织的 35 个成员国都应该承认 “ 瓜伊多临时政府 ” 。他再次谴责马杜罗政权是 “ 非法的 ” 、 “ 腐败的 ” 、 “ 无能的 ” 、并称其 “ 对政权的不民主已深入骨髓 ” 。

蓬佩奥表示， “23 日美国为了声援委内瑞拉民众，为了支持民主，自豪地承认该国议会主席瓜伊多为委内瑞拉 ‘ 临时总统 ’” ，他说到，美国政府只承认瓜伊多的行为，并将认定马杜罗的所有命令都是 “ 非法的 ” 、 “ 无效的 ” 。

他还表示，美国将在 “ 后勤保障允许的情况下 ” ，准备向委内瑞拉人民提供超 2000 万美元的人道主义援助。 “ 这些资金将帮助他们应对严重的食品药品短缺问题，以及该国政治和经济危机所带来的其他可怕影响 ” 。

最后，蓬佩奥还提议美洲国家组织再次召开外长会议，以继续讨论委内瑞拉的和平、民主过渡， “ 美国呼吁美洲国家组织现在就做出正确的选择 ” 。





据了解，包括阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、法国、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马、巴拉圭、秘鲁等多国已在 23 日加入美国的行列，承认 “ 瓜伊多临时政府 ” 。

而包括墨西哥、古巴、玻利维亚、萨尔瓦多、尼加拉瓜在内的部分国家或保持中立，或支持马杜罗政府。

有的还为马杜罗政府发声辩护。玻利维亚总统莫拉莱斯此前就在社交媒体上谴责美国干预拉丁美洲的行为，并称 “ 帝国主义的魔爪再次试图破坏南美洲人们的民主和自决 ” 。

墨西哥外交部发言人则表示，该国和委内瑞拉间的外交关系目前没有改变。

Twitter

sgnypost





